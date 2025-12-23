４歳の柴犬が、預けられた田舎を脱走して、都会の飼い主の元に、７３０日をかけて戻ってきた奇跡の話『帰ってきたジロー〈新装改訂版〉』刊行
『名犬ラッシー』は世界一有名な犬の物語だが、1923～24年に、アメリカ大陸を横断、4000キロ以上もの道程を帰ってきた、コリー犬ボビーの実話が元になっている。
『帰ってきたジロー』は滋賀県大津市から兵庫県西宮市まで、直線距離にして７０キロを、２年がかりで帰ってきた話である。
飼い主の武内さん一家は、借家を出なければならず、マンションへと引っ越すことになり、規則でジローを飼えなくなる。ジローはお母さんの実家に預けられることになり、クルマに乗せられて高速道路を西宮から大津まで連れていかれた。
犬の記憶力は人間が想像する以上で、においで覚えていると思われるが、ジローはクルマで運ばれたので、それは不可能だった。しかし、移動するあいだ風景を目に焼き付けていたのかもしれない。
「帰りたい」というジローの思いが、おかあさん・おとうさんに会いたいという気持ちが、２年間のノラ生活を生きる強さにつながっていたのだろうか。
自分の飼い犬が１日でも行方不明になったらと想像するだけで悲しみ、涙がこみあげる飼い主もいることだろう。犬は単なる犬ではなく、自分の子供のひとりなのだから。
武内さん一家の喜びたるやいかばかりか。かかりつけの獣医も驚いた奇跡の帰巣を果たしたジローの元には、新聞で知った犬好きの人から喜びの手紙が届いた。
書籍が刊行されてからは、ビートたけしさんが司会の『奇跡体験！ アンビリバボー』で再現ドラマ化されたり、西田敏行さんが局長の『探偵！ ナイトスクープ』でテレビ出演もした。
犬は２年で人の２４歳くらいになり、その後は１年で人の４～５歳の計算で年を取るとされる。ジローは阪神・淡路大震災も乗り越え、２２歳まで長生きし、人間でいえば百歳を超える長寿を全う。
大好きなおかあさん・おとうさんと、ずっとず～っと、一緒に暮らし続けた、親孝行の息子だった。
カラー口絵のジローのかわいい顔を見ていると、「よくぞ帰って来たな、ジロー。ありがとう」と、つぶやかずにはいられない。
※本書は平成元年に刊行した『帰ってきたジロー』と平成十七年に刊行した『帰ってきたジローもうひとつの旅』を合本・改訂の上、新装したものです。
・著者プロフィール
綾野まさる（あやの・まさる）
1944年、富山県生まれ。
５年間のサラリーマン生活後、フリーのライターに。特にいのちの尊厳に焦点をあてたノンフィクション分野で執筆。
94年、第２回盲導犬サーブ記念文学賞受賞。
主な作品に「ハチ公物語〈新装版〉」「南極犬物語〈新装改訂版〉」「いのちのあさがお」「いのちの作文」「マザーテレサ」（いずれもハート出版）、「９００回のありがとう」（ポプラ社）、「君をわすれない」（小学館）ほか多数。
・書籍情報
書名：帰ってきたジロー〈新装改訂版〉
著者：綾野まさる
仕様：A5判上製・160ページ
ISBN：978-4-8024-0253-8
発売：2025.12.20
本体：1,600円（税別）
発行：ハート出版
書籍URL:https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0253-8.html