コンパクトなサイズ感！梱包の無駄を省く『50サイズダンボール箱』新登場（段ボール通販）

株式会社アースダンボール


ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2025年11月25日(火)より、新商品「通販商品・フリマアプリ発送用ダンボール箱 240×160×75」の販売を開始しました。



年末にかけて物流量が増える中、天気・交通状況・人手不足などの様々な要因から、全国的に配送業務の混雑がうかがえる。




アースダンボールでは、配送効率の低下に繋がるケースとしてダンボール箱が過剰に大きく、さらには余分な緩衝材を消費して無駄なコストを生じさせている、ということも要因の一つだと考える。



そこで同社では、物流効率の向上・緩衝材のコスト削減にフォーカス。今回の新商品について、送料規格においては60サイズ（外寸三辺合計60cm以内）のところ、ひと回り小さい『50サイズ（外寸三辺合計50cm）』に設計。


意図的にダンボール箱のサイズを小さくすることで、これまでは過剰なスペースを生み出していた発送箱のサイズ感をよりフィットさせることが可能に。さらには物流効率の向上・緩衝材のコスト削減にも繋げることができるなど、昨今の課題を考慮したダンボール箱を新商品として販売開始。











■商品概要


商品ID：2215


商品名：通販商品・フリマアプリ発送用ダンボール箱 240×160×75


材質　：C5


厚み　：B/F(3mm厚)


色　　：両面茶色


重量　：105g


内寸法：240×160×75mm


外寸法：246×166×87mm


発売日：2025年11月25日(火)


公式通販価格　：単価39円～(税込)


■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献


株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。


SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）


株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。




【株式会社アースダンボールについて】


本社　　：〒362-0811　埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17


蓮田工場：〒349-0135　埼玉県蓮田市井沼620-22


九州工場：〒811-3515　福岡県宗像市池田1685


代表者　：代表取締役社長　奥田 敏光


設立　　：1953年3月(創業：1953年3月)


電話番号：048-728-9202(代表)


事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売


URL　　 ：https://www.bestcarton.com/



【一般の方向けのお問い合わせ先】


企業名　：株式会社アースダンボール


担当者　：商品企画マネージャー　奥田 大輔


電話番号：048-728-9202


Email　 ：info@bestcarton.com



