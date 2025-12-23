渋谷発・世界基準へ──カスタマークラウド、日本最多アンバサダー実績のKeitaro氏をグローバルAIアンバサダーに迎え国際情報発信強化

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：渋谷スクランブルスクエア）は、世界のAIクリエイター、AIスタートアップ、AIテックメーカーと連携し、グローバルAIトレンドのハブとなるメディア事業を本格始動することを発表した。

同社が推進するメディア事業は、国内外のAIコミュニティや企業と深く結びつき、世界基準の知見・ツール・ワークフローを日本へ迅速に届ける情報ネットワークとして設計されている。これにより、日本のAIエコシステムが“世界と対話し、世界から学ぶ回路”を持つことを目指す。

グローバルAIアンバサダー就任 - Keitaro 氏

この戦略的事業展開を担う核として、非エンジニア×生成AI活用の専門家 Keitaro 氏が、カスタマークラウド グローバルAIアンバサダー に就任したことを正式に発表する。

Keitaro 氏は、既に 10以上のAIプラットフォームで公式アンバサダーを務める日本最多クラスの実績を有し、AIコミュニティの中核として活躍してきた実践者である。彼の専門性は、AIを用いた業務自動化・生成AI実装・ツール横断の活用戦略にあり、国内外の開発者・クリエイター双方との接点を持つグローバルな実務経験に裏打ちされている。

グローバル連携 - 世界と日本をつなぐ次世代メディア

カスタマークラウドのメディア事業は、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」との協働や、BytePlus と共催する「Global Video Hackathon」などを通じて、国際的なAI潮流を日本市場へダイレクトに届ける役割を担っている。

これらの取り組みは、国境を越えたAI知識共有と次世代技術の実装を推進するものであり、同社が目指す“世界基準のAI情報メディア”の中核を成す。

主なグローバル連携・活動例- WaytoAGI（世界900万人コミュニティ） と Global Video Hackathon での協働・スポンサーシップ展開- BytePlus / TRAE との共同グローバルイベント運営によるAI技術交流の場の創出- 国際AI企業・開発者コミュニティとのコンテンツ共創・情報発信- 日本と世界のクリエイターをつなぐハブとしてのコンソーシアム形成Keitaro 氏 アンバサダー実績（一部）- Raycast- Notion 公式アンバサダー- v0 公式アンバサダー- Genspark インダストリーアンバサダー- Anything 公式アンバサダー- xMind 公式アンバサダー- Mapify 公式アンバサダー- Skywork.AI アンバサダー- YouWare 公式アンバサダー- Felo 公式アンバサダー- MiriCanvas 公式アンバサダー- tl;dv

これらはすべて、グローバルプロダクト・プラットフォームでの公式認定実績であり、国際コミュニティと直接的な関与を持つ稀有な実績群である。

今後の展望

カスタマークラウドは、本日発表したアンバサダー就任と世界連携の加速を契機として、日本におけるAI情報の“受容と発信のプラットフォーム”としての地位確立を図る。

日本市場を単なるインフレ的な再生産の場にとどめず、世界と対等に価値交換できるAI文化・産業基盤の構築へ挑む。

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI技術の社会実装

メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloud.co.jp

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）