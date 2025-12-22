【J:COM】「NTT ジャパンラグビー リーグワン2025-26」開幕！岩村昂太選手（三菱重工相模原ダイナボアーズ）インタビューを独占公開！

JCOM株式会社提供：三菱重工相模原ダイナボアーズ



「NTT ジャパンラグビー リーグワン2025-26」開幕を記念し、三菱重工相模原ダイナボアーズでSH（スクラムハーフ）として活躍する岩村昂太選手のインタビューを独占公開中です。





「NTT ジャパンラグビー リーグワン」で熱戦を繰り広げるトップアスリートやラグビーを愛する著名人たちが、楕円球への夢や熱い思いを語る「ラグビージャーニー」。インタビューでは、チームの中心選手として活躍する岩村昂太選手に、２年連続の９位に終わった「NTTジャパンラグビー リーグワン」での振り返りを伺うほか、プレー中に意識していること、そして今シーズンへの並々ならぬ決意などに迫ります。



━━昨シーズンの9位という結果をどのように受け止めていますか？



岩村：2シーズン連続の9位という結果にはまったく満足していません。最後の試合に勝てば、プレーオフに進出可能なトップ6入りも見えていたので、非常に悔しい気持ちでした。ただ、ラグビーの内容面では確実に成長を感じています。入団当初は下位争いが中心のチームでしたが、今では上位と互角に戦えるようになり、チームとしての方向性が定まりつつあると感じています。





━━今季、意識していることを教えていただけますか？

岩村：攻守にわたっての“一貫性”です。これはチームでも個人でも最も大事にしている言葉です。どんな相手でも、どんなメンバーでも同じスタイルで戦い続けること。そのためには、日々の練習からブレずに取り組む必要があります。ディフェンス面の精度向上も課題で、激しく守りながらも冷静な判断を維持できるよう準備しています。





━━今季の目標を教えてください。

岩村：チームとしては、トップ6入り、つまりプレーオフ進出を目標にしています。個人としても、シーズンを通して波のないパフォーマンスを出し続けることがテーマです。どんな試合でも安定したプレーを見せることが、リーダーの一人としての責任だと思っています。……



＜岩村昂太選手 プロフィール＞

撮影：佐野美樹

‘93年12月7日生まれ。福岡県出身。身長182cm /体重87kg。東福岡高校→同志社大学→トヨタ自動車→三菱重工相模原ダイナボアーズ。ポジションはSH。実家は佐賀県・鳥栖にある「かつみ屋うどん」。





J:COMでは、国内リーグをはじめ、海外リーグ、学生ラグビーまで、1年を通じてラグビーに関するさまざまなコンテンツを放送・配信しています。





＜エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」とは＞

豊富な専門チャンネルをはじめ、TELASAやParamount＋（パラマウントプラス）作品の他、見逃しアニメ、映画、アジアドラマなどが楽しめる動画配信サービス「J:COM STREAM」、ネット動画配信サービスなど、J:COMが提供するさまざまなジャンルの放送・配信作品をより広く、もっと深く楽しむためのコラムやニュース、著名人のインタビューをお届けするWebマガジンです。

