AIサンタ旋風　Xで拡散――カスタマークラウド「#AIサンタ」キャンペーン、公開24時間で15万インプレッション動画も！クリスマス開始前で累計100万超の大反響か

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長・木下寛士）が展開するクリスマス向けプロジェクト「Your AI Xmas」が、SNSを中心に想定を大きく上回る反響を呼んでいる。



X（旧Twitter）上ではハッシュタグ「#AIサンタ」が広がり、投稿から1日しか経過していない動画1本で15万インプレッション超を記録。キャンペーン全体の累計インプレッションは100万を突破し、クリスマス本番前としては異例の拡散規模となった。

生成AI動画×季節性が拡散を加速――「Your AI Xmas」、参加型キャンペーンで広がり

「Your AI Xmas」は、同社が提供するAIアバター生成サービス「AI Avatar GEN」を活用したハッシュタグキャンペーンだ。



AIで生成したサンタクロース動画を投稿できる仕組みとし、一般ユーザーに加え、著名人やインフルエンサーも参加。クリスマスという強い季節性と、生成AIによる動画表現の新規性が相まって、SNS上での共有と二次拡散を生んだ。

短尺動画とXのアルゴリズム特性を踏まえた設計も奏功し、公開直後から高いエンゲージメントを維持している。

最大級の経済メディアとも連携――「令和の虎」などと掛け合わせ、認知拡大

本プロジェクトでは、SNS単体にとどまらず、令和の虎**をはじめとする国内最大級の経済系メディア・発信力の高いプラットフォームとも連携。



起業家・ビジネス層への波及効果も生まれ、AI活用事例としての認知が一段と高まった。

生成AIを「話題性のある実験」に終わらせず、メディア露出と組み合わせて社会実装へ近づける点も、同社の取り組みの特徴といえる。

AIは“効率化”から“感情を動かす存在”へ――生成AI動画活用に大きな可能性

カスタマークラウドは、AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、人と人との関係性やコミュニケーションを支える「媒介」として位置付けている。本プロジェクトは、AIが感情や文化的文脈に寄与できるかを探る実証的な取り組みでもある。

関係者は「クリスマス開始前の段階で、ここまで大きな反響が出るとは想定を大きく上回った」と話し、生成AI動画のマーケティング活用やSNS戦略における大きな可能性を強調する。

同社は今回の成果を一過性の話題に終わらせず、法人向けサービスの拡充や長期的な事業展開につなげていく考えだ。

「Your AI Xmas」キャンペーン詳細

企画の概要・参加方法はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/

X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら

https://x.com/hashtag/AIサンタ(https://x.com/hashtag/AI%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HeNwR8HiPFE ]

https://youtu.be/HeNwR8HiPFE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pwfx3qVcJwM ]

https://youtu.be/pwfx3qVcJwM

※カスタマークラウドが牽引、AIアバター／AI彼女・彼氏“MaaS”が日本で本格普及へ

https://chatgpt.com/share/6945d112-a718-8011-a8bd-209847ceccc2

※新しいクリスマスの形が話題に ── #AIサンタ「Your AI Xmas」

カスタマークラウド企画のハッシュタグキャンペーンが世界的に盛り上がり

https://chatgpt.com/share/6945cbb3-212c-8011-a7cc-a06d0ef7e86c

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI技術の社会実装

メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloud.co.jp

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）