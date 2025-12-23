ウインターカップ2025の試合をPlayer!がリアルタイム速報！

株式会社ookami

スポーツスタートアップ企業 ookami は、スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、12月23日より開催のウインターカップ2025の男女全試合を1回戦からリアルタイム速報いたします。3年間の想いをボールに託す、高校生の熱き瞬間を、Player!は全力でお届けします。Player!からウインターカップを応援しましょう!

iPhoneアプリ：

男子大会ページ：

女子大会ページ： ）

大会展望

男子では、前回大会優勝校の福岡大濠高校は福岡県予選ではライバル校でもある福岡第一高校に敗退。その悔しさを胸に前回大会でもスターティングメンバ―になっていた榎木 璃旺、勝又 絆をはじめとした強力の布陣で大会連覇を目指す。

夏のインターハイを制した鳥取城北高校は、ハロルド・アズカを中心とした攻撃で、鳥取県予選では決勝リーグでも相手に大差をつけて全勝優勝を飾った。本選では第1シードでの出場。このままの勢いで優勝を狙う。

女子では、夏のインターハイで4年ぶりに王者に返り咲いた桜花学園が、2年生の勝部璃子を中心に冬の頂点を狙う。

前回大会王者の京都精華学園は、U18トップリーグで脅威の3連覇を達成したが、夏のインターハイでは日本航空高校北海道高校に敗退し無念のベスト8に終わった。リベンジに燃える選手たちに注目が集まる。

どの高校がウィンターカップの王者に君臨するのか、全く予想のつかない、年の締めに相応しいこの白熱した戦いを見ずにはいられない！

<開催日程>

2025年12/23(火)~12/29(月)

<会場>

東京体育館、京王アリーナTOKYO

<試合日程>

▼男子

1回戦 12/23(火)~24(水)

2回戦 12/25(木)

3回戦 12/26(金)

準々決勝 12/27(土)

準決勝 12/28(日)

決勝 12/29(月)

▼女子

1回戦 12/23(火)

2回戦 12/24(水)

3回戦 12/25(木)

準々決勝 12/26(金)

準決勝 12/27(土)

決勝 12/28(日)

<大会ページ>

男子

https://web.playerapp.tokyo/competition/17756

女子

https://web.playerapp.tokyo/competition/17754

<現地からリアルタイムで速報が届く！Player!WHITE導入チームはこちら！>

※以下(P)と表記のあるチームがPlayer!導入チームです。

▼男子

12/23(火) 14:00-米子東 vs 藤枝明誠(P)

https://web.playerapp.tokyo/live/174965

12/23(火) 15:40-福岡大学附属大濠(P) vs 報徳学園

https://web.playerapp.tokyo/live/174897

12/23(火) 15:40-光泉カトリック vs 國學院大學久我山(P)

https://web.playerapp.tokyo/live/174898

12/23(火) 17:20-九州学院 vs 埼玉栄(P)

https://web.playerapp.tokyo/competition/17756

12/23(火) 17:20-八千代(P) vs 柳ヶ浦(P)

https://web.playerapp.tokyo/live/174896

12/23(火) 17:20-四日市メリノール学院(P) vs 福岡第一

https://web.playerapp.tokyo/live/174899

12/24(水) 17:20-広島皆実(P) vs 高岡第一

https://web.playerapp.tokyo/live/174977

▼女子

12/23(火) 09:00-四日市メリノール学院(P)vs 聖和学園

https://web.playerapp.tokyo/live/174855

12/23(火) 12:20-済美 vs 福島東稜(P)

https://web.playerapp.tokyo/live/174894

地域のスポーツチーム/大会主催者様へ

Player!は、だれでも簡単に試合情報を配信できる、大会配信プラットフォームです。アマチュアチーム、学生チーム、地域クラブ、あらゆるスポーツチーム・団体を対象に、Player!と連携する配信パートナーを募集しています。広報、マーケティングやファン管理にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

▶︎参考実施例

U18 川崎ブレイブサンダースとB.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022において試合速報連携を実施！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000013627.html

Player!が「南総通運 WPA公認 2021第26回日本ID陸上競技選手権大会」の映像と速報を生配信！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000563.000013627.html

第1回全日本空手道体重別選手権大会の全630試合をPlayer!がリアルタイム速報！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000013627.html

▶︎お問い合わせフォーム先

https://bit.ly/41EB45H

「この世界に、スポーツダイバーシティを。」

Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。

ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。

マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。

必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。

→Player! 公式サイト：https://ookami.tokyo

→Player! iPhone版：https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395

→Player! ウェブ版：https://web.playerapp.tokyo/

→Player! Twitter：http://twitter.com/player_twi

「Player!WHITE」とは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約！手軽に情報を届けられる！

ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ！ギフティングなどにも対応！

スポンサープランもご用意！スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます！ 導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト：https://bit.ly/3gf4dgX 紹介ムービー：https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiという会社について

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。 しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。 私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開