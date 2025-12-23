キャリア開発はAIとの“二人三脚”へ。「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」始動

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、変化する新時代のための認定資格「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」（旧：プロティアン・キャリア 基礎講座・検定）として、カリキュラムをアップデートいたします。第22回開催分より、生成AIを活用したキャリア開発手法を正式に導入。AIが情報収集や整理などの「前処理」を担うことで、人間がより本質的な「意味づけ」や「意思決定」に集中できる、AI時代の新しいキャリア自律支援を開始します。

「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」アップデート背景

これまで、プロティアン・キャリア理論は、住友商事様、みずほフィナンシャルグループ様をはじめ、多くの大手企業・先進企業に導入いただいてきました。環境の変化に応じて自分自身を変幻自在に変えていくこの理論は、生成AIの台頭により労働市場が激変している今こそ、その重要性を増しています。

当協会では、AIを脅威ではなく「キャリア開発のパートナー」と捉え、従来のカリキュラム（第3章）を「労働市場/AI/DX」へと刷新。AI技術とプロティアン理論を掛け合わせることで、個人の成長スピードを飛躍的に高めるプログラムへと進化させました。

アップデートのポイント

AI導入によるキャリア開発の変化[表: https://prtimes.jp/data/corp/56057/table/309_1_e81e52763dda798e69a0d10c6188ae6f.jpg?v=202512230952 ]

このプロセスにより、人間は「情報収集」や「整理」といったタスクから解放され、より本質的な「自身の価値観との接続」や「人生における意味づけ」、そして「納得感のある意思決定」に集中することが可能になります。

キャリア開発診断による「現在地の可視化」

さらに本講座では、キャリア開発診断を通じて、受講者一人ひとりのキャリア開発状態を可視化します。

自身が現在どのフェーズにいるのか、どの資本が蓄積され、どこに課題があるのかを客観的に把握することで、AIによる支援と内省をより効果的に接続。

診断結果をもとにした内省と行動設計により、「わかったつもり」で終わらない、実行につながるキャリア開発を実現します。

「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」概要

法政大学 田中研之輔教授が提唱する「現代版プロティアン・キャリア理論」を、たった1日で体系的に身につけることができる実践型プログラムです。

特徴： 最新の労働市場や経営視点を網羅。個人のキャリア自律だけでなく、組織と個人の関係性を再構築する視座を提供します。

＜カリキュラム構成（全7章）＞

- 現代版プロティアン理論- キャリア戦略- 【NEW】労働市場 / AI / DX- キャリア資本蓄積モデル- 経営と人事- マネーリテラシー- ケーススタディ

開催形式： オンライン（ZOOM）

第22回 開催日程

■1day基礎講座

日時：2026年1月17日（土）10:00~17:00

申込締切：1月13日（火）

費用：49,500円（税込）

■検定

日時：2026年2月7日（土）or 8日（日） 10:00~11:15

申込締切：1月26日（月）

費用：22,000円（税込）

《詳細・申し込み》https://protean-career.or.jp/license/basic-examination-lp

オンライン説明会開催

今回の「プロティアン・キャリア AI基礎講座」へのアップデートに伴い、本講座を含む当協会の認定資格やサービス全体像を解説する無料説明会を開催いたします。「AI×キャリア自律」の具体的な学び方や、資格取得後の活動イメージを掴んでいただける機会です。

プロティアン・キャリア協会 AI基礎講座・検定・認定説明会

《開催概要》

日時：2026年1月7日（水） 12:00‐13:00

会場：オンライン（Zoom）

参加費：無料

説明者：一般社団法人プロティアン・キャリア協会 CCO 眞殿 裕美

《主なプログラム》

- サービス全体像の解説： 「AI基礎講座」を含む、当協会が提供する5つのサービス（個人向け・法人向け）の関係性を整理して解説します。- 認定資格取得のメリット： 資格取得者がどのようにキャリアを広げているか、具体的な事例を紹介します。- 質疑応答： カリキュラムの詳細や受講に関する疑問にお答えします。

《詳細：申し込みはこちら》https://20260107careeraisetsumeikai.peatix.com

講座監修 当協会代表・田中 研之輔（法政大学教授）について

法政大学キャリアデザイン学部教授 専門：キャリア論 一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。博士（社会学）。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。著書35冊。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』『キャリアの悩みを解決する13のシンプルな方法 Career Workout』等。社外取締役・社外顧問を35社歴任。（連載）日経ビジネス・日経STYLE・プレジデントオンライン他多数。最新刊に『進化するキャリアオーナーシップ』『実践するキャリアオーナーシップ: 個人と組織の持続的成長を促す20の行動指針』など多数。

プロティアン・キャリア理論・研修・プログラム導入企業実績（一部抜粋・順不同）

住友商事／みずほフィナンシャルグループ／森永製菓／ポーラ化成工業／ポーラ／電通デジタル／出光興産／インテージホールディングス／エクサ／パナソニック インダストリー／パナソニック コネクト／MIXI／シナネンホールディングス／ブリヂストン／オリエントコーポレーション／LIXIL 他

その他、大手通信キャリア、総合商社、金融機関、製薬会社等が注目し、続々と導入が進んでいます。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

