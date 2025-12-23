別府ひょうたん温泉が生んだ新名物！別府式・石焼まぜちゃんぽん登場 ～湯けむりとともに味わう、地獄蒸し石焼体験～

株式会社ユーネット

年間40万人が訪れる別府・鉄輪の老舗「ひょうたん温泉」（大分県別府市）は、館内食事処「ゆらり」にて、新メニュー『別府式・石焼まぜちゃんぽん』を提供開始しました。地獄蒸しで仕上げた麺と旬野菜を、まずは特製みそだれで。石焼の「ジュッ」という音と香ばしい湯けむりが、まるで温泉のように五感を刺激します。新たな“食べる温泉体験”がここに誕生しました。

コロナ禍を経て、旅の目的が「癒し」や「体験」へと変化する中、ひょうたん温泉は「入る温泉」から「食べる温泉」へ挑戦を続けています。

別府の地熱と蒸気を活かした“地獄蒸し料理”を現代風にし、旅の思い出になる「音・香り・温泉気分」を提供したいという料理長の想いから生まれました。

内容

商品名：別府式・石焼まぜちゃんぽん



提供場所：ひょうたん温泉内 食事処「ゆらり」



価格：1,650円（税込）



特長：

１.地獄蒸し仕上げの麺と野菜

２.特製みそだれ

３.石焼による“ジュッ”という五感演出

４.地元野菜・別府湯けむりをイメージした湯上がり体験

５.観光客にも人気の「温泉×食体験」新名物



特典

期間中に「#別府式まぜちゃんぽん」をつけてSNS投稿すると、

飲泉堂で「地獄の釜だしプリン」を1個プレゼント

期間

2025年1２月１５日（月）～2026年１月１５日（木）

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）