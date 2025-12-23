NURO、「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」に協賛し、通信環境をサポート

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（以下、当社）が提供するネットワークサービスブランド「NURO（ニューロ）」は、2026年4月3日から4月5日に横浜で開催される都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下、「CENTRAL」）に協賛します。2025年から2年連続でオフィシャルスポンサーを務め、「CENTRAL」の通信環境をサポートします。

「CENTRAL」は「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストをはじめ、多彩なエンタテインメントが集結する都市型エンタテインメントフェスティバルです。

本協賛において、「NURO」は横浜・みなとみらい地区に設置される4つの会場および各種オンライン配信においてネットワーク回線を提供し、「CENTRAL」のリアルな熱狂と感動体験を通信の面から支え、“日本の響きを世界へ” 届けるサポートをします。さらに、会場では「NURO」のブランドビジョンを体現するブースも出展します。

「CENTRAL」では新たに、当社が提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット）」も協賛し、「NURO」とともに、ソニーグループの通信サービスとして、日本のエンタテインメントシーンを力強くサポートし、感動を届けます。「CENTRAL」では、「NURO」の新CMシリーズに出演するアーティスト・ちゃんみなに加え、「So-net」のCMに出演する乃木坂46など、様々なアーティストがステージを彩ります。

「NURO」の新CMの「感動を止めるな。」というメッセージには、ひとりのクリエイターが生み出す感動が「NURO」のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。「NURO」はこれからも、音楽・アニメ・ゲームなど様々なエンタテインメントを提供するソニーグループの通信サービスブランドとして、最高の感動体験を世界へ届けてまいります。

■ 開催概要

名称：CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026

会期：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

会場：

Kアリーナ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14）

横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場（神奈川県横浜市中区新港1丁目1）

KT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3-6）

臨港パーク（神奈川県横浜市西区みなとみらい1）

公式サイト： https://central-fest.com/s/central/

※ 昨年の様子は、ソニーネットワークコミュニケーションズ公式noteを参照ください。

https://note.sonynetwork.co.jp/n/n77dff25a0114

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※ 詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/brand/

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。