Legal AI - SNSの投稿をコピペするだけ！AIが誹謗中傷・名誉毀損の法的リスクを即座に判定する新サービス「AI誹謗中傷チェッカー」無料公開

Legal AI株式会社Legal AI - AI誹謗中傷チェッカー

Legal AI 株式会社（本社：東京 代表取締役 渡部 薫）は、SNSやブログ上の投稿内容が「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」などの法的権利侵害に該当するかをAIが判定する新サービス「AI誹謗中傷チェッカー」の提供を開始しました。

ユーザーは、X（旧Twitter）や掲示板などのテキスト、またはURLを貼り付けるだけで、AIが日本の法律基準に照らしてリスクを分析し、侵害可能性をスコアリングします。最大の特徴は、単なるテキスト解析だけでなく、「投稿に至った経緯」や「当事者間の関係性」といった背景事情も入力できる点です。これにより、文脈によって変化する法的評価（違法性阻却事由の有無など）をより精度の高い形で提示します。発信前のリスク管理や、被害に遭った際の法的措置の検討材料として、個人・法人問わず幅広く活用いただけます。

SNSの投稿をコピペするだけ！AIが誹謗中傷・名誉毀損の法的リスクを判定・スコアリングする新サービス提供開始

AI誹謗中傷チェッカー - 法的評価(https://justice.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=15&promptId=99)

Legal AI - 誹謗中傷プロンプト

～「言葉の刃」か「正当な批判」か。背景事情も考慮し、AIが日本の法律基準で客観的に評価～

Legal AI 株式会社（本社：東京都）は、インターネット上の投稿や発言に対し、名誉毀損やプライバシー侵害などの法的リスクをAIが自動診断するサービス「AI誹謗中傷チェッカー（仮称）」をリリースいたしました。

■ 開発背景：曖昧な「誹謗中傷」の境界線

「この書き込みは訴えられるレベルなのか？」「批判のつもりだったが名誉毀損になるのか？」

SNSの普及に伴い、ネット上のトラブルは急増していますが、具体的に何が法的にアウトなのかを判断するのは専門家でなければ困難です。私たちは、AIによる客観的な基準を提供することで、被害者の救済判断を助け、同時に発信者の無自覚な権利侵害を防ぐことを目指します。

■ サービスの特徴と機能

1. テキスト・URLを貼るだけの簡単診断

X（旧Twitter）、Instagram、ブログ、掲示板などの投稿内容をコピー＆ペースト、またはURLを入力するだけで、AIが即座に分析を開始します。

2. 日本の法律に基づいたスコアリング

日本の刑法（名誉毀損罪、侮辱罪）や民法の不法行為基準、過去の判例データを学習したAIが、以下の項目について侵害可能性をパーセンテージやランク（S～D判定など）で提示します。

- 名誉毀損（社会的評価の低下）- 侮辱（軽蔑的な表現）- プライバシー侵害- 信用毀損

3. 「背景事情」による多角的な評価

本サービスの最大の特徴は、単なる言葉狩りではない点です。

「どのような経緯で投稿されたか」「事実に基づいているか（真実性）」「公益性はあるか」といった背景事情を入力することで、AI評価が変化します。

例：「A社はブラック企業だ」という投稿

単なる投稿のみ → 名誉毀損リスク高

背景（残業代未払いの証拠がある、公益目的）を入力 → 違法性阻却の可能性あり（リスク低）

このように、文脈を考慮したより実践的な法的評価を提供します。

■ 利用シーン

【被害者】 削除請求や開示請求を行うべきかの判断材料に。弁護士相談前の資料作成として。

【発信者】 投稿前のセルフチェックに。炎上リスクや法的トラブルを未然に回避。

【企業・広報】 自社や製品に対するネット上の書き込みのリスクモニタリングに。

■ 適法性について

本サービスは、過去の判例データに基づく統計的な分析結果を提供するものであり、個別の事案に対する確定的な法的判断や鑑定を行うものではありません（弁護士法72条遵守）。具体的な法的措置については、必ず弁護士にご相談ください。

■ 今後の展望

Legal AIは、この技術を通じて「言論の自由」と「個人の権利」が調和する健全なインターネット空間の構築に貢献します。今後は、削除依頼フォームの自動生成機能などの拡充も予定しています。

■ Legal AIの強み

最新法令への即応: 成立・公布されたばかりの法律や、今後出される政令・公取委規則をリアルタイムで学習・反映します。

適法性の確保: 弁護士法72条に配慮し、最終的な法的判断ではなく、条文やガイドラインに基づく「情報提供・論点整理」に特化しています。

[ クラウドファンディング実施中 ]

『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

詳細URL：https://camp-fire.jp/projects/908196/view

Legal AI - 『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

[ Legal AI 関連サイト ]

・AI弁護士・法律相談サービス：https://legalai.co.jp/

・AI勝訴確率, 判決評価, 本人訴訟支援：https://justice.legalai.co.jp/

・AI契約書レビュー・AI法務部：https://justice.legalai.co.jp/

・HARUKA - AI観光ガイド ： https://haruka.ai

・HARUKA - 性被害カウンセラー：https://haruka.ai/#/counselor/

・HARUKA - リメンバー(故人に会える)：https://remember.haruka.ai/

・HARUKA - 声マネくん：https://mimic.haruka.ai/

・HARUKA - 音声AIエージェント：https://clone.haruka.ai/demo

[ パートナー ]

加陽 麻里布（ブログ(https://note.com/asanagi_co)）

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士(https://marinokayo.com/)

司法書士としての専門性に加え、会社経営者・講師・動画配信・著者としても幅広く活動する専門家です。

佐藤 誠（公式サイト(https://satomakoto.jp/)）

警視庁捜査一課殺人犯捜査第一係・元警部補

取調官として数多くの殺人犯と対峙し、“伝説の落とし屋”との異名をとる。

[ 掲載・採用実績 ]

■日本経済新聞の記事

・裁判の流れを解説、生成AIが訴状から分析 新興が開発(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10BSJ0Q5A410C2000000/)

・生成AI、法律相談窓口に リーガルアイが弁護士支援(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1904S0Z10C23A7000000)

■テレビ東京『訴えたいオンナたち(https://www.tv-tokyo.co.jp/uttaetai/)』にて、AI愛子ちゃん採用

アレン様とヤバイ男話で共感の嵐！「最新AI弁護士」が、恋愛のお悩みを秒で解決！ 訴えたいオンナたちのディープで過激なお悩みの連続！

TVer配信URL: https://tver.jp/episodes/ep7slf7db7

Legal AI - 訴えたいオンナたち

Legal AI 株式会社について

「司法を、すべての国民の手に取り戻す」をミッションに、AIテクノロジーで社会課題解決に挑むリーガルテック企業です。

[連絡先情報]

Legal AI カスタマーサポート

AI愛子：AIアバター

メール：info@legalai.co.jp

ウェブ：https://legalai.co.jp/

AI弁護士コールセンター：050-1726-2090