invox受取請求書が新機能「取り込みAIエージェント」を提供

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が開発・運営する「invox受取請求書(https://invox.jp/)」において、さまざまな形式で送られてくる請求書をAIが自動でinvoxに取り込む新機能「取り込みAIエージェント」を提供開始しました。

本機能により、請求書の受領方法の違いによって発生していた請求書ファイルのダウンロードやアップロードの手間を削減し、請求書の受領業務を大幅に効率化します。

「取り込みAIエージェント」提供の背景

近年、クラウド請求書発行サービスの普及や電子取引の拡大により、企業が受け取る請求書の形式や受領方法は多様化しています。

一方で、取引先企業ごとの運用ルールや利用サービスの違いなど、さまざまな制約が存在するため、受領方法を統一することは容易ではありません。

その結果、請求書の受信後にファイルのダウンロードやアップロードを人手で行う必要があり、処理漏れや登録遅延、業務の属人化が起こりやすい状況となっています。

こうした課題を解決するため、さまざまな形式で送られてくる請求書をAIが自動でinvoxに取り込む新機能「取り込みAIエージェント」を開発しました。

本機能は、すべてのユーザーが追加料金なしで利用できる標準機能として提供します。

月額基本料金の値上げや、本機能の利用による従量課金は発生しません。

特に、取引先ごとに請求書の受領方法が異なり、請求書の取得が煩雑になっている以下のような企業・部門の方におすすめです。

- 製造業・建設業・IT企業など、取引先数が多い企業の経理部門の方- バックオフィス業務の標準化を進めたいDX推進部門・経営企画部門の方- 中堅・中小企業のバックオフィス部門の方

「取り込みAIエージェント」の機能概要

「取り込みAIエージェント」は、これまで人が手作業で行っていた、メール本文に記載されたURLへアクセスして請求書をダウンロードする作業や、メールで受け取ったパスワードを用いて請求書発行サービスへログインして請求書ファイルを取得する作業を、AIが自動で処理する機能です。

▽機能の詳細と対応サービスは下記のヘルプページをご覧ください。

請求書を自動で取り込む「取り込みAIエージェント」(https://invox.jp/uploading-ai-agent)

invoxは今後も、AIを活用した機能拡張を通じて、請求書業務をはじめとするバックオフィス業務の省力化と生産性向上を支援してまいります。

invox受取請求書 について

invox受取請求書（https://invox.jp）は、請求書の受取から入力・支払・計上業務を自動化する業界最安水準のクラウド型請求書受領システムです。製造・建設・IT・サービスなど幅広い業種で導入実績を持ち、あらゆる規模の事業者の請求書処理を効率化します。

【主な特長】

・AI OCRとオペレータが99.9％正確に自動でデータ化

・紙・PDF・電子インボイスなど、形式を問わず取り込み可能

・電子帳簿保存法・インボイス制度に標準対応

・各社のルールに沿った仕訳の自動生成機能で、入力ミスと属人化を防止

・主要会計システムや業種特化型会計ソフトとの豊富な連携実績

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証