地域内消費を創出する飲食店支援モデル「nomoca Kagawa」

サイテックアイ株式会社

サイテックアイ株式会社（本社：香川県高松市）は、香川県内の飲食店・カフェを対象に、

来店時の「乾杯の一杯（ドリンク1杯無料）」を起点として、地域内消費の循環を促進する新サービス

「nomoca Kagawa（ノモカ香川）」を、2026年１２月２２日より開始しました。

本サービスは、掲載費・初期費用・解約違約金がすべて不要で、

飲食店の負担を最小限に抑えながら、実際の来店・滞在・追加オーダーを生み出すことを目的とした、

地域経済活性化に資する民間主導の取り組みです。

背景：地域飲食店を取り巻く課題

近年、飲食店では原材料費・人件費の高騰広告宣伝費の増加平日・閑散時間帯の来店減少といった課題が顕在化しています。

一方、従来型の広告施策は「費用は発生するが、来店や消費が保証されない」という構造的な問題を抱えています。「nomoca Kagawa」は、こうした課題に対し、行政施策とも親和性の高い“成果志向・実需創出型”の仕組みとして設計されました。

サービスの概要

■ 仕組み

利用者が対象店舗を来店時に利用すると、「乾杯の一杯（ドリンク1杯）」が無料提供され、

その体験を起点として、フードや2杯目以降の注文につなげます。

■ 店舗側の負担

掲載費：0円

初期費用：0円

専用端末・複雑な操作：不要

来店時は画面確認のみ（約10秒）

期待される効果

１. 地域内消費の喚起 来店そのものを生み出す仕組みのため、

実際の飲食・追加消費が地域内で発生します。

２. 小規模・個店も参加可能 広告費をかけられない個人店・小規模店舗でも、

公平に参加できるモデルです。

３. 平日・閑散時間帯の活性化 時間帯を限定せず活用でき、

観光施策・回遊施策・生活圏施策とも連携可能です。

４. 行政負担ゼロの民間施策 補助金や委託費を前提とせず、

民間主導で自走するモデルとして導入可能です。

今後の展開

今後は、香川県内での掲載店舗拡大を進めるとともに、 観光施策との連携地域ポイント・デジタル施策との連動、回遊・再来店データの活用など、地域経済循環を可視化・強化する取り組みへと発展させていく予定です。

■ 会社概要

サイテックアイ株式会社

自治体向けデジタル地域通貨・商品券事業、市民プラットフォームアプリの企画・開発・運用支援を行う地域DX推進企業。