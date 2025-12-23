「人間関係を断捨離」したい人は、サブスクの2.2倍。タイパ意識の高まりで「時間を奪われたくない」人が増加中!?

株式会社ミズカラ

認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラ（本社：東京都千代田区、代表取締役 山宮健太朗）は、2025年11月18日（火）に25歳～59歳の既婚有職男女500名を対象とした「年末年始に断捨離したいもの」調査を行いました。

年末年始の大掃除に何を断捨離する？

年末年始は一年を振り返りながらココロの棚卸しをする期間。同時に、物理的に不要なモノもスッキリさせて整った気持ちで新たな年を迎えたいもの。インフレのニュースが続いた一年でもありましたが、この年末はみんな何をスッキリさせたいと思っているのでしょうか。そこで、今年の年末の「断捨離予定」について調査をしてみました。

調査の結果、断捨離の予定がある人は約6割ということが判明しました。具体的に何をスッキリさせたいのかを聞いてみたところ、インフレ下で見直しが進むといわれている動画や音楽の「サブスク（5.8%）」よりもSNSやLINE整理を含む「人間関係」を断捨離したいと考える人が2.2倍（12.6%）いることがわかりました。

人間関係を整理したいと思う理由は「時間や労力を奪われたくない」から

人間関係を断捨離したいと答えた人に対し、その理由を尋ねてみたところ、一番多かった回答は「時間や労力を奪われると感じるから」という回答が過半数（57.1%）を占めました。雑誌を開けば「時短調理」「時短術」でタイパ意識が強くなってきている現代、実りのない人間関係で感じるストレスも「時間が奪われる」という感覚が強くなっているようです。

人間関係を断捨離したいと考える人は、現在の幸福度が低い

断捨離の対象と幸福度をクロス分析してみたところ、さきほどの「人間関係を断捨離したい」と答えた人は幸福度が低い傾向が確認できました。逆にサブスクを断捨離したいと考える人は他の項目に比べて有意に幸福度が高い傾向が見られました。断捨離するほど多くのサブスクを契約していて経済的な余裕があるからなのか、ドラマのダラダラ見を自分の意志で断ち切る気概が影響しているのかは不明ですが、興味深い結果です。

【調査概要】

・調査名：「年末年始に断捨離したいもの」調査

・調査対象：25～59歳男女・有職者 500名（全国）

・調査期間：2025年11月18日（火）

・調査方法：インターネット調査

※表/グラフ中の数字は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100％にならないことがあります



■株式会社ミズカラについて

株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、根源的な自己理解による強みの発掘で人生を切り拓く個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、体験型自己理解プログラムREBOOSTなど複数事業を展開するコーチングカンパニーです。

日本国内における仕事満足度（ワークエンゲージメント）の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「オールライフコーチング」にも今後注力していきます。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。

■株式会社ミズカラの運営事業/メディア

キャリアコーチング事業「キャリスピ（https://mizukara.com/careerspeed/）」

オールライフコーチング事業（https://mizukara.com/alllife/）

組織コーチング事業（https://mizukara.com/impact/）

体験型自己理解プログラム「REBOOST（https://mizukara.com/reboost/）」

書籍「自分の変え方（https://amzn.to/4m3s5nT）」

メディア「認知科学コーチング研究所（https://mizukara.com/magazine/）」

▶当該リリースの関連記事（https://mizukara.com/magazine/research/251223/）

会社名：株式会社ミズカラ（旧：株式会社GOAL-B）

事業内容：キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業

代表者：代表取締役 山宮健太朗

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 6階

設立：2019年7月

URL：https://mizukara.com

