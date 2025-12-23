軽く持ち歩き、F1.8で深く描く。APS-C用 標準域MFレンズ「SG-image 25mm F1.8」新発売のお知らせ

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はSG-image（エスジーイメージ）の交換レンズ「SG-image 25mm F1.8」を2025年12月23日(火)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\12,000(税込)

対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、キヤノンRF、マイクロフォーサーズ、ニコンZ、ライカL

※ライカLは2ndfocusオンラインストアおよびAmazonでのみ販売。

「軽く持ち歩き、F1.8で深く描く。」

製品概要

SG-image 25mm F1.8は、APS-C対応のマニュアルフォーカス単焦点レンズです。35mm判換算で約37.5mm相当（※）の自然な画角を持ち、スナップ撮影をはじめ、ポートレートやテーブルフォトなど幅広いシーンに対応します。開放F1.8の明るさにより、浅い被写界深度を活かした表現が可能で、室内や夕景など光量の限られた環境でも撮影の自由度を高めます。高屈折率レンズ3枚を含む5群7枚構成の光学設計により、被写体の存在感を引き立てる自然な奥行き表現と、柔らかなボケ味のバランスを実現しています。最短撮影距離は0.25mと短く、料理や小物などの近接撮影にも対応。背景を大きくぼかした印象的なクローズアップ表現も可能です。本体は約160g前後の軽量コンパクト設計で、携帯性に優れ、日常使いから旅行まで気軽に持ち運べます。外装には金属鏡筒（フルメタルボディ）を採用し、軽量ながら高い剛性感と質感を両立。適度なトルク感を持つフォーカスリングと、クリック付き絞りリングにより、マニュアルフォーカスならではの確実で直感的な操作性を備えています。

※APS-C（1.5倍）で約37.5mm相当／RFで約40mm相当／MFTで約50mm相当



主な特長

・立体感を生む「F1.8」の大口径

開放F1.8の明るさが、ピント面を鋭く捉えつつ背景を柔らかくぼかし、印象的な立体感を演出します。夕暮れ時や室内などの低照度環境でも活躍します。

・携帯性に優れたコンパクト設計

カメラにつけたままバッグへ放り込めるコンパクトサイズ。軽量設計なので長時間の街歩きでも、日常に溶け込む「毎日持ち歩ける単焦点」です。

・“寄れる”最短撮影距離0.25m

被写体に25cmまで寄れる高い近接撮影能力を備えています。料理・小物・花など、ディテールをクローズアップしたいシーンでも無理なく撮影できます。

・所有欲を刺激する「フルメタルボディ」

鏡筒には質感の高い金属素材を採用。撮影時の操作感はもちろん、持ち歩く喜びも高める仕上がりです。

・マニュアルフォーカスの確かな操作性

適度なトルク感のあるフォーカスリングに加え、絞りリングはクリック付きで、露出設定の操作を直感的にサポートします。

仕様

・対応撮像画面サイズ：APS-C

・カラー：ブラック

・焦点距離：25mm (35mm判換算:37.5mm)

RF（35mm判換算:40mm）、MFT（35mm判換算:50mm）

・フォーカスモード：MF(マニュアルフォーカス)

・絞り羽根：7枚

・レンズ構成：5群7枚 (高屈折率レンズ3枚含む)

・絞り範囲：F1.8-F16

・最短撮影距離：0.25m

・フィルター径：Φ43mm

・サイズ：Φ60mm x 32mm (E:マウント部除く)

Φ60mm x 31mm (X:マウント部除く)

Φ62mm x 29mm (RF:マウント部除く)

Φ60mm x 29mm (MFT:マウント部除く)

Φ62mm x 35mm (Z:マウント部除く)

Φ60mm x 28.5mm (L:マウント部除く)

・質量：E:約160ｇ、 X:約159g、RF:約166g、MFT:約156g、Z:約182g、L：約163g

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ

・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)

【SG-image 25mm F1.8 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-25mm-f18

[Amazon]

https://amzn.asia/d/dxxOZkL

ソニーEマウント富士フイルムXマウントキヤノンRFマウントマイクロフォーサーズニコンZマウントライカLマウント

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、AKuser BE THE ULTIMATE、MR.DING、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus

Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/

Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/