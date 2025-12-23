県立高等学校の海外研修で「Wevox バリューズカード」が活躍！

株式会社アトラエ

People Tech (テクノロジーによって人の可能性を拡げる) 事業を展開する株式会社アトラエ (本社：東京都港区、代表：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194) が提供する組織力向上プラットフォーム「Wevox（ウィボックス）」は、富山県立魚津高等学校が実施した「キャリア観探究型プロジェクト」において、「Wevox バリューズカード」がキャリア教育のツールとして活用されたことをお知らせします。

当日の様子

本プロジェクトでは、「幸せなキャリアとは何か？」という問いを軸に、日本の高校生とサンフランシスコで語学を学ぶ他国留学生が互いの価値観を共有・比較。自分の価値観を言語化し、異文化の価値観を理解する探究的な学びを実現しました。

■ 「キャリア観探究型プロジェクト」とは

富山県立魚津高等学校が実施した「キャリア観探究型プロジェクト」は、海外研修を通じてグローバルな視点と主体的なキャリア意識を育成することを目的とした取り組みです。

進路選択や将来像を考えるキャリア教育において、「安定」「成功」「やりがい」といった言葉は頻繁に使われる一方で、それぞれが何を意味しているのかを深く考える機会は限られているのが現状です。

特にグローバル化が進む中で、「自分は何を大切にして生きたいのか」「他者はどのような価値観を持っているのか」「その違いはどこから生まれるのか」といった問いに向き合うことが、これからのキャリア形成において重要になっています。

そこで本プロジェクトでは、「自分の価値観を言語化する」「異文化の価値観を理解する」「価値観の違いを比較・考察する」という探究プロセスを通じて、「幸せなキャリアとは何か？」という問いに向き合う学習が行われました。

■ Wevox バリューズカードの活用内容

「Wevox バリューズカード」とは、楽しく遊びながら会話がうまれるカードゲームです。ゲーム感覚で楽しくコミュニケーションが取れるので、リラックスしてメンバー間の相互理解を深めることができます。



人や組織の価値観を大切にしてきた「Wevox」が企画・開発したカードゲームだからこそ、安心して自分の考えを言葉にでき、相互理解を深める対話が生まれます。企業だけでなく、教育現場においても「自分を知り、他者を理解する」学びのツールとして活用されています。

「キャリア観探究型プロジェクト」では、自身の価値観を可視化し対話を促すツールとして活用されました。具体的には、「大切にしたい価値」と「手放す価値」をカードから選択し、「なぜその価値を選んだのか」を個人の経験やエピソードをもとに言語化。そのうえで、海外の学生と対話することで自己内省を深め、英語で自分の考えを伝える力を磨きました。国内ワークではアトラエのメンバーも参加し、生徒同士の対話をサポートしました。

■ Wevox バリューズカードを活用したキャリア教育・探究学習を実施したい教育機関を大募集

株式会社アトラエ Wevoxチームのメンバー当日のバリューズカード活用の様子

今後も「Wevox バリューズカード」を様々なシーンでご活用いただきたいと思っています。そこで、高等学校・大学を対象に、キャリア教育の取り組みとしてバリューズカードを活用いただける教育機関を募集します。

探究的な学びや対話を重視したキャリア教育に関心のある学校の皆さまと、現場での実践を通じて、よりよいキャリア教育のあり方を共に探っていきたいと考えています。

- 「探究的なキャリア教育を実践したい」- 「生徒同士の対話を深めたい」- 「価値観を起点に進路や将来を考えさせたい」

といった課題をお持ちの教育機関の皆さまは、ぜひご応募ください。

募集概要

対象：高等学校・大学（学年・学部不問）

募集校数：4校程度（※応募多数の場合は抽選）

募集期間：2025年12月23日(火)～2026年3月31日(火)

費用：無償

実施内容：

・Wevox バリューズカードの提供

・キャリア教育・探究学習での活用

・アトラエ社員によるファシリテーションサポート（1回）

実施概要

本取り組みは、以下の条件にご同意いただける教育機関を対象としています。

・実践内容に関する広報（PR）へのご協力

・取り組み内容の取材へのご協力

※実施内容や広報・取材の方法については、確定後に個別にご相談のうえ進めさせていただきます。

お問い合わせ先

株式会社アトラエ Wevox事業部

竹田 哲也

tetsuya.takeda@atrae.co.jp

■ Wevox（ウィボックス）について

Wevoxは、チームの進化を支えるプラットフォームです。エンゲージメントや組織カルチャーなど、サーベイによってメンバーの声や状態を可視化し、気づきが生まれ、対話が起こり、行動が広がります。チーム全員が関わり合いながら、自らの力で進化し続ける循環を生み出します。

※導入組織・団体数:4,100以上。回答データは累計4億110万件を超える。（2025年11月時点）

