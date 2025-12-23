エイエルエステクノロジー、低価格・高機能グローブボックス「Sagami」を本格展開

日本材料技研株式会社

JMTC（日本材料技研）グループの研究用真空装置メーカーである株式会社エイエルエステクノロジー（本社：神奈川県相模原市、取締役社長：田村 眞人）は、研究用真空装置の豊富な開発実績を基盤に、低価格で高機能なグローブボックス「Sagami」の本格販売を開始しました。従来モデルを大幅に見直した設計により、コストパフォーマンスと安全性を両立したグローブボックスとして、材料科学・薄膜評価・有機デバイス研究など幅広い分野の研究者・技術者のニーズに応えます。

企業や大学などの研究用途において、グローブボックスには真空・不活性ガス環境下での高い操作性と安全性の確保が不可欠です。しかし、従来製品は高価格帯のものが中心で、研究予算の制約や運用コストの面で課題がありました。こうした状況を踏まえ、当社は真空装置設計技術の蓄積を活かし、同等の性能を維持しながらコストを抑えたグローブボックスを製品化しました。「Sagami」は設計構造を刷新することでコストダウンを実現しつつ、研究現場で求められる安定した環境制御性能を確保しています。さらに、定期的な交換が必要となる吸着剤をユーザー様ご自身で交換可能なシステムとすることで、メンテナンスにかかるランニングコストの低減にも貢献します。短期間での納期にも対応可能な量産体制を整えており、研究用途向けの高精度な操作環境を、これまで以上に幅広い層へ提供します。

当社は「Sagami」を軸に、研究用真空装置のさらなる普及と効率化を推進していきます。製造現場から先端研究領域まで幅広く活用されることを目指し、ユーザーの声を反映した製品アップデートも計画しています。また国内外の展示会への出展などを通じて研究者との対話を深め、真空装置分野全体の発展に貢献してまいります。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社エイエルエステクノロジー 問い合わせフォーム https://als-technology.com/otoi.html(https://als-technology.com/otoi.html)

【株式会社エイエルエステクノロジー 概要】

■会社名 ：株式会社エイエルエステクノロジー

■設立 ：2001年10月

■資本金 ：2,000万円

■代表者 ：取締役社長 田村 眞人

■事業内容 ：研究用真空装置の開発・製造・販売

■企業ホームページ ： https://als-technology.com/

【日本材料技研株式会社 概要】

■会社名 ：日本材料技研株式会社

■設立 ：2015年8月

■資本金 ：2億円 ※資本準備金を含む

■代表者 ：代表取締役 浦田 興優

■事業内容 ：機能材料事業

■企業ホームページ ： https://www.jmtc.co.jp