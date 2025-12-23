【定食屋 宮本むなし】12/24～「ごちそうフェア」で黒毛和牛すき焼きとサーロインステーキを販売開始

SRSホールディングス株式会社和と洋、肉の美味が織りなす特別なひととき！

M&Sフードサービス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡本 俊亮)が運営する定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2025年12月24日(水)より、ごちそうフェアとして「黒毛和牛のすき焼き定食」「サーロインステーキ定食」「黒毛和牛の玉子とじ定食」を期間限定で販売いたします。選び抜かれた肉の旨みを、熱々の定食でぜいたくにお楽しみいただけます。

あわせて2025年12月24日(水)午前11時～2026年1月6日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選でAmazonギフトカード3,000円分が3名様、定食屋宮本むなし店内でご利用いただける「牛すき焼き定食（1,160円税込）」1人前をお召し上がりいただけるデジタルお食事券が50名様に当たるキャンペーンです。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしております。

宮本むなし公式アプリでは、年末年始特別クーポンとして1月6日(火)まで何度でも使用できる「ごちそう定食各種100円引き」クーポンを配信しておりますので、お得にご利用ください。

宮本むなしでは、アツアツで、ボリュームたっぷりの定食メニューをバラエティ豊かにご提供し、「おなか一杯の幸せ」を感じていただけるよう取り組んでまいります。

12月24日(水)から「ごちそうフェア」を期間限定で開催

宮本むなしでは今年最後の特別メニューとしまして、「黒毛和牛のすき焼き定食」「サーロインステーキ定食」を数量限定で販売いたします。また、黒毛和牛の旨みを余すことなく味わえる「黒毛和牛の玉子とじ定食」もご用意しました。

黒毛和牛は、きめ細かい霜降りのとろけるような食感と、舌の上でとろけるようなまろやかな口当たりが特徴です。すき焼きは、黒毛和牛の深い旨みと脂がじっくりととけ出した、濃厚でぜいたくな味わいに、玉子とじは、黒毛和牛の濃厚なコクと旨みが玉子のまろみと調和し優しく深い味わいに仕上げました。

サーロインは、きめが細かく赤身と脂肪のバランスが良く、やわらかくてジューシーなおいしさが特徴です。香ばしさが際立ち食欲そそるガーリックソースとあっさりお召し上がりいただけるおろしポン酢の2種類をご用意しております。

今年一年の締めくくりに、宮本むなしのごちそうメニューをぜひお楽しみください。

＜販売概要＞

◯販売期間：2025年12月24日(水)～2026年1月27日(火)

※数量限定販売の各メニューは、予定数量がなくなり次第、販売終了します

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 24店舗

※定食屋宮本むなし 新今宮店では「黒毛和牛メニュー」は販売いたしません

◯販売商品一覧

・黒毛和牛のすき焼き定食 1,590円(税込)※数量限定販売

・黒毛和牛のすき焼き定食 肉２倍盛り 2,090円(税込)※数量限定販売

・黒毛和牛のすき焼き定食 肉3倍盛り 2,590円(税込)※数量限定販売

・黒毛和牛の玉子とじ定食 1,290円(税込)

・サーロインステーキ定食 1,590円(税込)※数量限定販売

・サーロインステーキデラックス定食 1,890円(税込)※数量限定販売

商品情報の詳細はこちら :https://m-munashi.com/menu/fair/limitedtime選び抜かれた肉の旨みを、定食でぜいたくに＜商品説明＞

◆黒毛和牛のすき焼き定食 1,590円(税込)

・肉２倍 ＋500円(税込)

・肉３倍 ＋1,000円(税込)

きめ細かい霜降りのとろけるような食感と、舌の上でとろけるようなまろやかな口当たりの黒毛和牛。

お席で炊き上げ、熱々をお楽しみください。

肉２倍・3倍で黒毛和牛の旨みを味わい尽くす♪

黒毛和牛のすき焼き定食 1,590円(税込)

◆黒毛和牛の玉子とじ定食 1,290円(税込)

黒毛和牛の濃厚なコクと旨みが玉子のまろみと調和した、優しく深い味わい。

お出汁にとけ込んだ黒毛和牛の上質な脂の旨みを、最後までお楽しみください。

黒毛和牛の玉子とじ定食 1,290円(税込)

◆サーロインステーキ定食 1,590円(税込)

きめが細かく赤身と脂肪のバランスが良くやわらかくてジューシーな味わい。

香ばしさが際立ち食欲そそるガーリックソースと、あっさりといただけるおろしポン酢の2種類をご用意しております。

お好みに合わせてお選びください。

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中

サーロインステーキ定食 ガーリックソース 1,590円(税込)サーロインステーキ定食 おろしポン酢 1,590円(税込)

宮本むなし公式アプリでは、年末年始特別クーポンとして2026年1月6日まで何度でも使える「ごちそうフェア定食各種100円引きクーポン」を配信いたします。会員の方限定でご利用いただけるクーポンですので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしＸフォロー＆リポストキャンペーン開催

1月6日まで何度でも使えるお得なクーポン♪その場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン＜キャンペーン概要＞

【期間】

2025年12月24日（水）午前11時～2026年1月6日（火）

【キャンペーン応募方法】

(1)宮本むなし公式Xをフォロー（＠munashi2022）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

※【毎日応募可能！】 キャンペーン期間中当選するまで毎日ご応募いただけます。

【景品】

1等：Amazon ギフトカード3,000円（３名様）

当選ご案内（ご利用の説明）のURLよりご自身でギフトの交換をお願いいたします。

2等：定食屋 宮本むなし各店舗で「牛すき焼き定食（1,160円税込）」1人前をお召し上がりいただける「デジタルお食事券」（50名様）

・すぐに使わない場合は表示されるクーポンコードの URL をブックマークしてご利用ください。

・定食屋宮本むなし23店舗でご利用いただけます（新今宮店ではご利用いただけません）

・デジタルお食事券のご利用は、先に食券をお買い求めいただきお席で従業員へXの当選画面をご提示ください。

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなります。

・テイクアウトではご利用いただけません。

参加賞：定食屋 宮本むなしでご利用いただける「ポテトフライ」クーポンプレゼント

※参加賞は最終日に「はずれ」が表示された方の画面に表示されます。

・クーポンのご利用は、券売機でご注文の際、クーポンのQRコードをかざしてください。

・店内の飲食でご利用いただけます。

・定食屋宮本むなし23店舗でご利用いただけます（新今宮店ではご利用いただけません）

・クーポンのご利用は1回限りとなります。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

■定食屋宮本むなしについて

応募規約はこちら :https://m-munashi.com/cp2025/cp-251224.pdf応募はこちらから :https://x.com/munashi202212月24日午前11時から応募受付します宮本むなし店舗外観

2003年から約20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルしました。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にします。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げます。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供します。

宮本むなしホームページ https://m-munashi.com/

宮本むなし公式X https://x.com/munashi2022

宮本むなし公式Instagram https://www.instagram.com/miyamotomunashi2022/

■M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

■SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるようにパートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/