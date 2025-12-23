アスリートと企業の『相互支援型の社会貢献活動』となるピッチコンテスト「AthTAG GENKIDAMA AWARD 2025」に協賛

HARE株式会社

HR支援を行うHARE株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：早川豪、以下「当社」）は、AthReebo株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：金沢景敏）が主催するアスリートと企業の相互支援型の社会貢献活動となるピッチコンテスト「AthTAG GENKIDAMA AWARD 2025」に協賛いたしました。

「AthTAG GENKIDAMA AWARD」は、“おカネを理由に夢を諦めさせない”を理念に掲げ、オリンピックや世界大会を目指している現役アスリート「GENKIDAMAアスリート」が自らの夢と挑戦を語り、応援するピッチコンテストです。大賞、副賞受賞者には、トレーニングや大会遠征時に役立ててもらうための活動応援費が付与されます。

弊社は、これまで採用支援・人材育成・キャリア設計支援を通じて、「挑戦する人が正当に評価され、成長し続けられる環境づくり」に取り組んできました。

アスリートが競技人生の中で培う、目標設定力・継続力・逆境への対応力・自己成長への意欲は、社会人・ビジネス人材としても極めて高い価値を持つ資質であり、同コンテストは“競技とキャリアをつなぐ人材育成の場”であると考えています。

本協賛を通じて弊社は、競技に真摯に向き合う若きアスリートの挑戦を支援すると同時に、挑戦経験を将来のキャリアへとつなげる視点を社会に広げることを目指します。

今後は、アスリートを含む多様なバックグラウンドを持つ人材が、自身の強みを活かしながら社会で活躍できるよう、HR領域からの支援と社会貢献活動を継続してまいります。

《 会社概要 HARE株式会社》

会社名：HARE株式会社

代表者：代表取締役 早川豪

所在地：福岡県福岡市博多区上川端町3-6-802

設立日：2024年

コーポレートサイト：https://hare-corp.com/