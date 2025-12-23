日次世論調査「世論レーダー」週次集計（12月第3週）を公開｜高市内閣支持率76.0%（前週比+0.2pt）、自民党支持率は29.1%で微増

ジャッグジャパン株式会社

ジャッグジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、株式会社グリーン・シップ（本社：東京都千代田区）と業務提携し、グリーン・シップが提供する日次世論調査「世論レーダー」のデータを提供しております。本日、2025年12月第3週（12月15日～21日）の内閣支持率・政党支持率調査の結果を発表いたします。また、詳細レポートPDFを「世論レーダー」公式サイトの週次ページ(https://yoronradar.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/report_weekly)で1,980円（税込）で販売開始しました。

高市内閣支持率

高市内閣の支持率は76.0%（前週比+0.2pt）となりました。

政党支持率

政党支持率では自民党が29.1%（前週比+1.0pt）で微増、「特に支持する政党はない」が22.0%（前週比+0.1pt）と横ばいでした。

詳細データのご案内

内閣支持率・政党支持率の日次推移データグラフ、年代別集計など、より詳細なレポートは世論レーダー公式サイトにてPDFファイルを販売しております。

▼ 世論レーダー公式サイト https://yoronradar.jp

▼ 世論レーダー公式サイト（週次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40)

▼ 世論レーダー公式サイト（月次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25)

提供会社

株式会社グリーン・シップ

設立: 2008年11月

本社所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役社長 田中明子

事業内容: 世論調査事業（GS調査センター/GS選挙調査センター）、ロボットコールセンター事業、ソリューション事業

ウェブサイト: https://www.green-ship.co.jp/

グリーン・シップは、1日最大1,000万件の電話発信力を持つロボットコールセンター技術を活用し、大規模な世論調査を実施する専門機関です。主要政党や大手報道各社に調査データを提供するとともに、「世論レーダー」として独自の日次世論調査を継続的に実施しています。

ジャッグジャパン株式会社

設立: 2015年4月（事業開始：2010年11月）

本社所在地: 東京都渋谷区

代表者: 代表取締役 大濱崎卓真

事業内容: 選挙コンサルティング事業、政治家向けクラウド名簿地図アプリ「ミエセン」の開発・提供

ウェブサイト: https://jag-japan.com

ジャッグジャパンは、「選挙を科学する」をテーマに、ITとビッグデータを活用した選挙コンサルティングを提供しています。GIS（地理情報システム）を用いた可視化分析など、エビデンスベースの選挙戦略立案を専門としています。国政選挙から地方選挙まで、幅広い選挙支援の実績を有しています。

