GBP、北茨城に自社工場建設を開始～高品質な生産・リサイクル体制の確立へ～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発のGBP株式会社（本社：東京都港区、代表取締 役：龍川洋平、以下GBP)は、茨城県・北茨城市において初となる自社工場の建設を開始しまし たのでお知らせいたします。本工場では旧型太陽光パネルの互換品、変圧器、直流接続箱・交 流集電箱、ケーブルなどを製造するほか、パネルのリサイクル機能も併設いたします。GBPは 今後も高度な製品生産体制を確立し続けるとともに、全国規模での物流最適化を推進してまい ります。

＜国内市場の拡大を見据えた生産体制強化＞

新工場は茨城県・北茨城市内の工業用地に建設し、完成次第、順次稼働予定です。主な生産予定製品は旧型番パネルの互換品をはじめ、変圧器、接続箱・集電箱、ケーブルなどGBPの全てのラインナップをこちらの工場で製作することを計画しております。設計～製造～最終出荷まで高度な品質管理体制を構築します。

工場建設の背景には、国内太陽光発電市場における需要の持続的な拡大があります。再生可能エネルギーの主力電源化を背景に、新設太陽光発電所の建設が継続的に進む一方、FIT制度の施行から10年以上が経過した発電所では、設備更新やリパワリングへの需要が本格化しています。このように国内市場が「新設」と「更新」の両面で拡大する中、製品の安定供給や品質管理、納期対応力の重要性は一層高まっています。

GBPは、日本市場で求められる品質水準や長期安定稼働への期待に応えるため、メーカーとしてのサプライチェーンの安全性と信頼性をより一層強化するため、国内自社工場の建設を決定しました。

＜パネルリサイクル体制の構築＞

本工場では、製造機能に加え、太陽光パネルの回収・選別・リサイクルに対応する体制を併設する予定です。国内では、運転開始から年数を経た発電所の設備更新・撤去も増えており、使用済みパネルの排出量は今後年間約50万トン規模に達するとの予測もあり、適正処理の重要性は一段と高まっています。*

GBPは、太陽光パネルの提供に加え、更新・撤去時のリサイクルまでを同一の窓口で一貫して行うことで、太陽光発電事業者様の負担を軽減し、事業の長期安定運用と資源循環の両立を図ります。

*https://www.japantimes.co.jp/news/2025/01/05/japan/japan-used-solar-panel-disposal/?utm_source=chatgpt.com

＜持続的な成長基盤の確立へ＞

GBPは北茨城工場を起点に、国内での厳格な品質管理体制のもと高品質な製品供給を実現するとともに、パネルリサイクル体制の構築、そして全国規模での物流最適化を推進してまいります。国内市場での安定供給体制を確立しながら、この高い品質基準をもって今後はグローバル市場への展開も視野に入れています。技術開発と製品ラインナップの拡充を進め、国内外のお客様に安心・安全な製品を提供し、再生可能エネルギー業界の発展に貢献してまいります。

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのシステム設計と施工、部品の生産、O&Mを提供し、AIやIoT技術も活用した最先端のソリューションを提供する、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業です。

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本店事務所 ： 〒110-0005 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

設立 ： 2019年8月20日

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/