多くの医療機関が「知らずに違反」？ 医療広告ガイドライン違反をAIが最短3秒で検出する無料ツール「Medi AD Checker」をリリース

株式会社メディアクラウド

株式会社メディアクラウド（本社：東京都品川区西品川1-1-1、代表取締役：大橋 真）は、

医療広告ガイドラインの違反リスクをAIが自動チェックする無料ツール

「Medi AD Checker（メディアドチェッカー）」を正式リリースしました。

URLを入力するだけで、違反の可能性がある表現を検出し、具体的な改善案まで提示します。

■ クリニック経営者の声から誕生

「Medi AD Checker（メディアドチェッカー）」は、クリニック経営者の方からの

「医療広告ガイドラインに準じていないサイトが多すぎる。

しかも違反してることに気づいていない。

違反をチェックしてくれるツールがあったらいいのに。」

という声をきっかけに開発されました。

当社は創業当時からデジタルリスク事業を手がけており、Webサイトのリスク管理に関する知見もあったことから、医療広告に特化したチェックツールの開発に着手しました。

2018年の医療法改正以降、医療機関のWebサイトも広告規制の対象となりましたが、

「最新の設備」「痛くない治療」など、当たり前のように使用される表現が

ガイドライン違反に該当する可能性があることは、十分に認知されていません。

事実、開発の過程で100サイトを対象に調査したところ、平均して1サイトあたり6件の違反リスクが検出されました。

■ 医療広告規制の現状と課題

医療広告ガイドライン違反は、通報により発覚するケースがあります。

違反が認定された場合、行政指導や是正命令、最大6ヶ月の業務停止命令の対象となる可能性があります。また、広告制作を外部委託している場合でも、厚労省ガイドラインでは「医療広告の責任は広告を掲載する医療機関にある」と明記されており、医療機関側の責任が問われます。

■ 違反報告機能

本ツールには、検出した違反を関係機関へ報告できる機能を搭載しています。

医療広告ガイドラインを遵守している医療機関が不利益を被らないよう、業界全体のコンプライアンス向上を支援します。

■ 汎用AIツールとの違い

ChatGPT等の汎用AIで医療広告をチェックする場合、

各ページのテキストを手動でコピーし、個別に確認する必要があります。

また、「この表現が違反です」と指摘されても、それがサイト上のどこに該当するかは自身で特定しなければなりません。

本ツールはURLを入力するだけでサイトを自動取得し、違反箇所をサイト上に直接ハイライト表示します。

検出結果はCSVでエクスポートできるため、制作会社への修正指示も一覧で共有できます。

■ サービス概要

「Medi AD Checker」は、医療広告ガイドラインへの準拠状況をAIが自動でチェックするWebツールです。

【特徴】

１. URLを入力するだけ、最短3秒で検出

２. 違反リスクのある箇所をハイライト表示

３. 改善案を自動生成

４. 基本機能は無料で利用可能

【対象ユーザー】

・歯科医院、クリニックの院長・経営者

・医療系HP制作会社

・医療機関のマーケティング担当者

■ 利用シーン

・自院HPのリスクチェック

・HP制作会社の納品前チェック

・リニューアル時のガイドライン対応確認

・定期的なコンプライアンス監査

■ 今後の展開

現在β版として提供中の薬機法チェック機能を正式リリース予定。

健康食品・化粧品の広告チェックなど、あらゆるガイドラインを対応範囲にサービスを拡大してまいります。

■ サービスURL

https://www.medi-ad-checker.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社メディアクラウド

所在地：東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 9F

代表者：大橋 真

設立：2021年12月

事業内容：医療機関向けDX支援、Webマーケティング支援

URL：https://mediacloud.co.jp/