話題の電子タバコ＜ターレスシリーズ＞から、新型リキッドチャージ式カートリッジ『VOID2（ヴォイド2）カートリッジ』が登場

株式会社ドローム新たな機能を搭載した最新型カートリッジ「VOID2 カートリッジ」

株式会社ドローム（本社：千葉県柏市）はクラウドファンディング「Makuake」で累計2,000万円超えの支援を集めるなど、常に話題を集めつづける電子タバコブランド〈TARLESS〉から、新型デバイス「TARLESS NEXT2」専用のリキッドチャージ式カートリッジ『VOID2 カートリッジ』を、2025年12月22日（月）より発売。

商品概要

繰り返し使用できるリキッドチャージ式を採用することで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現「VOID2 カートリッジ」

VOID2 カートリッジは、TARLESS NEXT2の本体に装着することで使用可能なリキッドチャージ式カートリッジ。通常のフレーバーカートリッジとは違い、中身が空の状態となっており、使用者が自分で電子タバコ用リキッドを充填する必要がある。

カートリッジを繰り返し使用できるリキッドチャージ式を採用することで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現し、数えきれないほどの種類が存在する電子タバコリキッドから自分好みのリキッドを選択し、TARLESS NEXT2の「味わい・煙量・デザイン」のクオリティで楽しむことができる。

前モデル「VOID（ヴォイド）」からの圧倒的進化

時代に合わせ常に進化を続ける電子タバコブランド＜TARLESS＞の新型カートリッジ「VOID2 カートリッジ」

これまでTARLESS NEXT2 フレーバーカートリッジ限定だった新機能「ブーストモード」に、新型カートリッジVOID2 カートリッジも対応。マイルドな味わいの「ノーマルモード」と、強烈なキック感と濃厚な味わいの「ブーストモード」を気分に合わせて切り替え可能に。

マウスピース（ドリップチップ）に関しても取り外しが可能な設計となり、電子タバコデバイスと互換性の高い510規格を採用することで、自分好みのマウスピースにカスタマイズを楽しめる。パッケージには味わい重視のショートタイプと、従来のタバコカプセル対応のロングタイプ、2種類のマイスピースが付属する。

また、カートリッジ内部の設計も進化しており、味と煙の浸透効率が大幅に向上する「ダイレクトリキッド供給システム」を採用。タンク容量は10mlの大容量でリキッドチャージの手間を最小限に抑える嬉しい仕様。

販売先・購入方法

ターレスネクスト2専用 リキッドチャージ式カートリッジ VOID2

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/tarlessnext-4-01/

VOID2 スターターセット：4,980円(税込)

VOID2 カートリッジ (1個入り)：2,380円(税込)

運営会社

会社名：株式会社ドローム

本社住所：〒277-0852 千葉県柏市旭町3丁目3-20 ユーゴーハイツ101

お問い合わせ：contact@tarless.jp