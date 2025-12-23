Z世代の2025年買い物調査、「ファッション」「推し活・エンタメ」が上位に

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）の「学生部」カードユーザー1,171名を対象に、「2025年の買い物実態および2026年初売りに関するアンケート調査」を実施しました。

その結果、2025年の買い物を通じて、Z世代は「物価高の影響を強く感じながらも、“気分が上がる”“自分へのご褒美”といった満足度の高い支出を重視する」傾向が見られました。

調査結果サマリー

支出カテゴリ別の特徴- 「ファッション」は、最も購入機会が多い一方で、節約・購入を控えたカテゴリとしても上位に挙がりました。Z世代の買い物行動の中で関心が高く、かつ「買う時は買う、我慢する時は我慢」というメリハリ消費が行われやすいカテゴリだと考えられます。- 一方で、「推し活・エンタメ」は、購入機会が多かったにもかかわらず、節約対象として挙げる人が相対的に少ない結果となりました。生活に密接な支出に加え、エンタメ関連支出も、節約対象としては挙げられにくいカテゴリであることが示されています。

物価高と消費心理- 2025年の買い物については、約9割が物価高の影響を感じていると回答しました。- その一方で、最近の買い物理由としては「気分が上がる」「自分へのご褒美」といった項目が上位に挙がっており、経済的なストレスに対して支出に関する納得感や満足度を重視する消費傾向が確認できます。

初売り意向- 2026年の初売りで買いたいカテゴリは、「ファッション」「コスメ・美容」「推し活・エンタメ」「福袋」が上位となりました。- 初売りの予算は「1万円以内」が最多で、「3万円以内」が全体の約4分の3を占めました。- 初売りで福袋を「買わない」と回答した人の理由としては、「欲しいものだけを買いたい」が上位となり、“失敗したくない”、“確実性”を重んじるZ世代の消費インサイトが見られました。

調査の背景

ナッジカードは、初めてクレジットカードを持つ若年層に多く利用されていることから、若年層が日常の中で「お金をどのように使い、何に価値を感じているのか」を理解することを目的に、継続的な調査を行っています。本調査は、物価高の中でZ世代がどのような判断軸でお金を使っているのかを明らかにし、安心して使える金融体験づくりに活かすことを目的に実施しました。

調査結果の詳細

2025年に購入機会が多かったのは「ファッション」「推し活・エンタメ」

2025年に購入機会が多かったカテゴリを尋ねたところ、「ファッション」が最も多く（46.0%）、次いで「推し活・エンタメ」（40.0%）という結果となりました。さらに「食品・飲料」（34.8.%）、「コスメ・美容」（34.8%）も上位に挙がっており、エンタメから日常品に関わる支出を中心に購入が行われている実態が明らかになりました。

約9割が物価高の影響を実感も、「気分が上がる」「自分へのご褒美」が多数

2025年の買い物において物価高の影響があったかを尋ねたところ、88.2%が「とてもあった」「多少あった」と回答しました。

一方で、最近の買い物理由としては、「気分が上がるものを買う」（54.8%）「自分へのご褒美として買う」（50.4%）といった回答が多く、便利さや効率性よりも、気持ちの満足度を重視する傾向が見られました。

2025年に節約した・購入を控えたカテゴリとしては、「ファッション」（35.5%）、「コスメ・美容」（29.0%）が上位に挙がりました。いずれも2025年によく購入されたカテゴリであり、購入頻度の高さに対して、節約意識も同時に働いていることがうかがえます。

一方で、「食品・飲料」（19.8%）といった生活に密接な支出に加え、「推し活・エンタメ」（17.2%）関連の支出は、2025年に購入機会が多かったにもかかわらず、節約・購入を控えたカテゴリとして挙げる人が相対的に少ない結果となりました。

2026年の初売り、買いたいものは「ファッション」 予算は1万円以内が最多

2026年の初売りについて尋ねたところ、買いたいものとしては「ファッション」（49.6%）

「コスメ・美容」（35.4%）「推し活・エンタメ」（23.2%）が上位に挙がりました。

定番の福袋については、一定の関心が見られる一方で、「買わない」と回答した人に理由を尋ねたところ、「欲しいものだけを買いたい」（37.1%）、「中身がわからず失敗したくない」（29.2%）といった声が多く挙がりました。

初売りの予算は「1万円以内」が最多（38.2%）となり、「5,000円以内」（19.1%）、「3万円以内」（18.5%）が続きました。「3万円以内」と回答した人は全体の75.8%に上っています。

本調査の詳細データにつきましては、報道関係者向けに別途ご提供しております。ご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

調査概要

- 実施期間：2025年12月11日～14日- 対象者：次世代クレジットカード「Nudge」の「学生部」カード会員（18歳～25歳）- 実施方法：Nudgeアプリを通じて実施- 回答者数：1,171名

ナッジカードとは

ナッジカードは、高校生を含む18歳以上から申し込めるタッチ決済機能付きのクレジットカードです。

カフェ・コンビニ・サブスク・公共料金など、加盟店であれば日本国外問わず全ての店舗・オンラインショッピングでご利用いただけます。さらに、300以上のデザインや、利用額の一部が"推し"に還元されるなど、毎日のお買い物を楽しくする仕掛けが満載。初めての一枚でも使いやすい安心機能が充実しています。

- 初めてのクレジットカードでも安心お申し込みは必要最小限の情報で完結。返済方法はライフスタイルに合わせて切り替えができるなど初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。- 多彩なカードデザインアーティスト／スポーツチーム／地方自治体／世界の名画など多彩なカードデザインをご用意。異なるカードデザインも同一カード番号で発行でき、観賞用保存カードが付いています（※一部クラブ限定）。- 日常の決済が“推し”の応援に通常ポイントとして還元される決済手数料の一部を、ユーザーが選択したクラブへ自動還元します。これにより、日常の「決済」を通じて「（推しを）応援」するという新たな体験を実現しています。

サービスの特長

ナッジカードは、初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。

- 必要最小限の申込情報お申し込みは必要最小限の情報で完結。印鑑、銀行口座、勤務先情報の入力は不要です。- 選べる2つの返済方法１.毎月まとめて支払う ２.使った分だけいつでも返済する。を、ライフスタイルに合わせて切り替え可能です。- 段階的に広がる利用可能額クレジットカードの利用が初めての場合は、少額のご利用可能額からスタートし、返済実績に応じ段階的に増額しています。- 決済即時通知＆ワンタップ補償申請決済直後に加盟店名と金額をアプリへ通知します。不正利用が疑われる場合はワンタップで連絡、補償申請ができます。- 利用上限と支出管理でセルフコントロール月間の決済上限を自分で設定できるほか、レシート画像と紐づけて支出を自動グラフ化。カテゴリー別の管理も簡単です。- 利用可能額を安全に拡張ご自身の資金を事前に入金していただくことで、ご利用可能額を柔軟に増額することができます。

ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）

関連リンク- コーポレートサイト：https://nudge.works/(https://nudge.works/)- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/talents)- 公式note：https://note.com/nudgecard(https://note.com/nudgecard)