『OKWAVE Plus』LAVIEユーザー向けサポートコミュニティを大幅リニューアル ～使い方のヒントや投票参加ができる新機能を追加～

株式会社オーケーウェブ

「世界中の“ありがとう”の物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、企業向けサポートコミュニティサービスを展開する株式会社オーケーウェブ（本社：東京都港区、代表取締役：杉浦 元、以下「オーケーウェブ」）が提供する『OKWAVE Plus』は、NECパーソナルコンピュータ株式会社（以下、NECPC）が運営するLAVIEユーザー向けサポートコミュニティを大幅にリニューアルし、「使い方のヒントを得られるお役立ち情報の掲載機能」や「気軽に参加できる投票機能」など、日常利用を支援する新機能を追加いたしました。

今回のリニューアルにより、LAVIEユーザーは困ったときの相談に加え、日常的な使いこなし情報にも触れられるようになり、より安心して製品を活用できるサポート環境を提供します。

NECパーソナルコンピュータ×OKWAVE Plus

■リニューアルの背景

『OKWAVE Plus』の利用アンケートの結果から、サポートコミュニティは困りごとを解決するだけではなく、製品をより使いこなすための情報を求めるユーザーも多く存在しています。

特に若年層やパソコン初心者のユーザーでは、

・基本操作やちょっとしたコツ

・ノートパソコンの活用の幅を広げる情報

・自分の用途に合った使い方のヒント

といった日常的な使いこなしに関心を持つ傾向が見られています。

こうした利用傾向を踏まえ、「知る」「相談する」「気軽に参加する」 を自然につなげるオンライン環境を提供するべく、今回のリニューアルを実施しました。

■リニューアルの主なポイント

１.お役立ち情報の掲載機能

ユーザーが短時間で理解できる実用的な 使いこなし情報・基本操作情報 をコミュニティ内に掲載できるようになりました。

掲載記事

・カフェ学習中に電池激減!? LAVIEノートの省エネ術(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/1)

・図書館でWi-Fiがつながらない！LAVIEでの即効対処法(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/2)

・Zoomの音が途切れる…LAVIEでの改善ポイント(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/3)

・大学で役立つ！LAVIE×ChatGPTの勉強＆サークル両立術(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/4)

・おうち留学！LAVIE×ChatGPTで毎日英会話(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/5)

・面接官役もできる！LAVIE×ChatGPTの就活サポート(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/6)

・雑談もレシピも！LAVIE×ChatGPTの生活便利ワザ(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/7)

・はじめてのLAVIEノート！中学生のPC入門ガイド(https://okbizcs.okwave.jp/necpc/article/8)

これらの情報は、従来の Q&Aだけでは補いきれない“使いこなしコンテンツ”として、ユーザーの活用促進を支援します。

２.気軽に参加できる投票機能

LAVIEコミュニティ内に、ワンクリックで参加できる投票機能を搭載しました。

投票テーマ例：

「オンライン授業、面接、会議の音声トラブル経験あるある」

「ChatGPTと雑談するときのキャラ設定は？？」

コメント投稿が苦手なユーザーでも参加しやすく、コミュニティの活性化とユーザー理解の深化につながります。

３.24時間利用できる問題解決コミュニティを継続提供

LAVIEユーザーは、PC操作・設定・活用方法に関する質問をいつでも投稿・閲覧できます。

約25年間運営される国内最大級のQ&Aサービス『OKWAVE』と連動し、時間帯に左右されない高い回答力・解決力 を維持しています。

■LAVIEユーザーコミュニティが提供する価値

今回のリニューアルにより、コミュニティは以下の価値を提供します。

・困ったときにすぐ相談できる問題解決の場

・実用的なお役立ち情報による使いこなし支援

・若年層でも参加しやすい投票コミュニケーション

今後もLAVIEユーザーにとって、購入後の不安を軽減し、使いこなしの幅を広げるオンラインサポート環境を強化してまいります。

■『OKWAVE Plus』とは

企業が顧客同士での問題解決を促進するサポートコミュニティを容易に構築できるサービスで、企業のサポート業務の負担を軽減し、同時に顧客の満足度を向上させることを目的としています。

20年以上続くQ&Aサービス『OKWAVE』と連動しているため、安心して使えるコミュニティ運営の元、解決力のあるコミュニティをすぐに開設できる事が最大の特徴です。

私たちは、顧客同士のナレッジの共有と助け合いの文化を企業のサポート業務に取り入れることで、企業や自治体の負担を減らし、最終的にはより良い社会の実現に貢献することを目指しており、この取り組みは、人とテクノロジーの協調を通じて、新しい時代のサポート業務のあり方を模索する一歩となります。

製品やサービスに関する疑問はユーザー同士で解決！『OKWAVE Plus』

■株式会社オーケーウェブについて

株式会社オーケーウェブ（証券コード：3808）は、「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」ことをパーパスに掲げ、お互いを助け合う（互助）プラットフォームの運営と、互助の絆や関係性を作るサービスを提供。Q&A形式のコミュニティサイト『OKWAVE(https://okwave.jp/)』の運営を軸に、ユーザー参加型のサポートコミュニティ『OKWAVE Plus(https://plus.okwave.jp/)』を企業や地方自治体向けに提供するほか、700社以上の導入実績のあるクラウドサンクスカード『GRATICA(https://gratica.jp/)』を展開しています。また、メディアサービスでは『OKWAVE media(https://media.okwave.jp/)』を中心に、強いドメインパワーを活かした記事制作・配信を展開し、企業や団体の広報・PR活動を支援しています。



代表者：代表取締役社長 杉浦 元

本社所在地：東京都港区新橋3丁目11-8 オーイズミ新橋第2ビル702

URL： https://www.okwave.co.jp/(https://www.okwave.co.jp/)

当社は、今後も互い助け合いをベースとしたコミュニティのDX化を通じて、様々な社会課題の解決や地域の発展に寄与するサービスを提供してまいります。





