時短育児のmilkmagicシリーズから、70℃のミルクも約2分で人肌温度に冷却&適温でキープ milkmagic「冷却ボトル」が新登場！

株式会社BetterDaysmilkmagic 冷却ボトル / BabyTech(R) Awards 2025-26」認定ロゴ

株式会社BetterDays(代表取締役:大川未央)は、時短育児のmilkmagicシリーズから、高温のミルクもおよそ2分で人肌温度に冷却&適温で保温ができるmilkmagic「冷却ボトル」の発売をお知らせします。既に販売されているmilkmagicの自動ミルクメーカーとセットで使うことにより、育児の負担を大きく軽減できます。

milkmagic「冷却ボトル」は、高品質なベビーテック商品の認定を行う「BabyTech(R) Awards 2025-26」認定商品(https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/)に選出されており、2026年1月に各部門の大賞・優秀賞の発表が予定されています。

milkmagic 冷却ボトル:製品概要

milkmagic「冷却ボトル」は電源なしで、ミルクの冷却と保温を行うことが出来ます。70℃以上の高温の水で調乳したミルクをボトルに入れると、2分以内に人肌温度(~37℃)に冷却します。また人肌温度に冷却されたミルクは、最大1時間ボトル内で保温されます。熱を吸収して蓄熱するPCM材料を採用することで、冷却と保温を電源なしで行うことができ、電化製品が増えがちな子育て初期でも、場所を取られず安心安全にご利用頂けます。

【最短2分で人肌温度】70℃以上の熱湯で調乳したミルクをボトルに入れると、ボトル内の独自素材がミルクの熱を吸熱し、およそ2分で人肌温度(約37℃)に冷却します。

【最大1時間の保温機能】冷却されたミルクは、最大1時間ボトル内で人肌温度で保温されます。ミルクの冷め過ぎによる、ミルクの作り直しや温め直しを防止できます。

【電源・バッテリー不要】熱を吸収して蓄熱する独自素材を採用しており、電源・バッテリーなしで冷却と保温を行うことができます。家電が増えがちな育児初期でも、安心安全に育児の手間を軽減できます。

■製品開発の背景

日本での共働き世帯の割合が約7割*に到達するなど、日本の子育て世帯は、日々の仕事と育児の両立が一般化しつつあります。そんな共働き世帯の育児の負担を軽減するために、BetterDaysでは2024年に自社製品第一弾である自動ミルクメーカー「milkmagic」を発売し、育児の負担の軽減に取り組んでまいりました。

今回、第一弾の自動ミルクメーカー「milkmagic」だけでは解決できない、またお客様から多数ご要望を頂いていた「ミルクを冷ます手間」を軽減するために、自社製品第二弾であるmilkmagic「冷却ボトル」を開発・発売する運びとなりました。milkmagicシリーズのセットでのご利用や、「冷却ボトル」のみのご利用など、様々な形で「ミルクを冷ます手間」を軽減できます。

BetterDaysは、今後も日本の子育て世帯の育児の負担を軽減するために、製品の開発・改善に努めて参ります。

*参照: 令和4年版 厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-」（2022年）(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html)

■milkmagic 冷却ボトル:製品詳細冷却ボトル・自動ミルクメーカー冷却ボトル使用イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/143572/table/17_1_9b2da559c566daab0b87d4711ba757b8.jpg?v=202512230951 ]株式会社BetterDaysについて

BetterDaysは「家事をもっとシンプルに。」という理念のもとに立ち上げた会社です。

私たち現代人は子育てや仕事に追われ、日々の中にゆとりを持つことが難しくなってきています。

「余裕のない日々を変えたい。」「日々にゆとりを持つことのお手伝いしたい。」

そんな想いから私たちはBetterDaysを創業しました。BetterDaysのプロダクトを通じて「家事をもっとシンプルに。」することで、現代を生きる人が「もっと良い日々」を過ごすお手伝いが出来ればと考えています。

BetteDaysメンバー■会社概要

株式会社BetterDays (ベターデイズ)

所在地：東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル2階

代表取締役：大川 未央

HP:https://betterdays-jp.com/pages/about

設立：2024年2月

事業内容：ベビー・育児・介護・家事に関連する商品の販売・企画