日本人材ニュース、2025年11月の書籍紹介「著者が語る」を公開～管理職育成・グローバル人材育成に関する2冊の著者が読みどころを語る～

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、人事責任者・担当者が直面する課題解決のヒントとなる書籍を紹介する「著者が語る」の2025年11月分を公開いたしました。

「著者が語る」とは

経営・人事分野の専門家による書籍を紹介し、企業の適切な人材マネジメントに資することを目的とした企画です。著者自らが執筆に至った問題意識や背景、書籍の読みどころなどを語ってもらうことで、人事責任者・担当者が直面する課題解決のヒントを提供します。

◆2025年11月の「著者が語る」２冊を紹介・【著者が語る】グローバル人材育成の教科書（グローバルエクセレンス 沢野 純一 グローバル仕事人 Navigator）つた書房 1,600円＋税

記事はこちら：https://jinzainews.net/26810980/(https://jinzainews.net/26810980/)

・【著者が語る】上司が足りない 管理職候補をどう育てるか（Hajimari 仲真 良広 執行役員、Hajimari 高橋 睦史 マネージャー）日本能率協会マネジメントセンター 1,700円＋税

記事はこちら：https://jinzainews.net/26810987/(https://jinzainews.net/26810987/)

「著者が語る」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

