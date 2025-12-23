スイスの老舗ブランド「Nivada Grenchen」 - 新作腕時計 -極地探検の系譜を刻む“氷河”のタイムピース「Antarctic Glacier」発売

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、スイスの名門ウォッチブランド「Nivada Grenchen（ニバダ・グレンヒェン）」より、ブランドの極地探検の歴史を現代に伝える新作「Antarctic Glacier（アンタークティック・グレイシャー）」を発売いたします。1960年代の名作“Antarctic Diver”に着想を得た本作は、クラシックな佇まいと現代的な実用性を兼ね備えたシリーズです。

▶氷河の静けさを宿す“TuxedoDial”

縦方向のブラッシュ仕上げを施したシルバーダイヤルは、氷河の柔らかな光を思わせる静謐な表情を演出します。外周に配したアンスラサイトカラーのリングが上品なコントラストを生み、視認性と奥行きを向上。この2トーンの構成は“タキシードダイヤル”として知られ、クラシックな洗練を象徴する意匠です。ケースバックには、ニバダ・グレンヒェンの極地探検の歴史を象徴する“ペンギンメダリオン”を刻印し、ブランドの物語をさりげなく刻み込みました。

▶2つのサイズ展開

35mmモデルには、スイス製手巻きムーブメント「Soprod P054」を搭載。リューズを巻く所作そのものが時計との対話となり、ヴィンテージウォッチならではの魅力を堪能できます。控えめなサイズ感は手元に自然に馴染み、薄く整えられたケースが快適な装着感を実現。38mmモデルは、日常使いに適した視認性と存在感を備えたバランスの良いサイズ。316Lステンレススチールケースは、ブラッシュとポリッシュを巧みに使い分けることで、上品な立体感を演出しています。オン・オフを問わず、幅広いスタイルに調和する一本です。

35020M04 - 35mm32063A04 - 38mm

▶クラシックとモダンを融合した、新しいAntarcticGlacier

氷河の質感を思わせるブラッシュダイヤルに、奥行きを演出するアンスラサイトリング、探検の象徴であるペンギンメダリオンを組み合わせ、ヴィンテージの精神と現代的な信頼性を兼ね備えた一本に仕上げています。Antarcticシリーズは、ニバダ・グレンヒェンが築いてきた極地探検のヘリテージを象徴する存在です。本作はその物語を継承しながら、現代のライフスタイルに寄り添う実用性と美しさを両立。スイス製ムーブメントの確かな精度と冒険心が息づく、タイムレスなクラシックです。

▶発売日

2025年12月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道/ビヨンクール キャッスル/一光同にて先行販売を開始。その後、2026年1月5日（月）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて一般発売開始。なお、「38mm」モデルにつきましては、2026年1月末発売を予定。

Antarctic Glacier - 35mm

35020M04 - 35mm

商品詳細

ケース径 : 35mm

ケース厚み : 10.1mm

ケース＆ベルト素材 : 316L ステンレススチール

ガラス : ダブルドームサファイアガラス

防水 : 5ATM

ムーブメント : SOPROD P054 手巻き

パワーリザーブ : 42H

価格：\231,000（税込）

Antarctic Glacier - 38mm

32063A04 - 38mm

商品詳細

ケース径 : 38mm

ケース厚み : 11,95mm

ケース＆ベルト素材 : 316L ステンレススチール

ガラス : ダブルドームサファイアガラス

防水 : 10ATM（100M）

ムーブメント : SOPROD P024 自動巻き

パワーリザーブ : 38H

価格：\231,000（税込）

◆取り扱い店舗

エイチエムエスウォッチストア 表参道

ビヨンクール キャッスル

一光堂 ※38mmモデルのみ取り扱い

エイチエムエスウォッチストア オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )

◆お客様お問い合わせ先

店名: エイチエムエスウォッチストア表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321