DX＆AI活用スキル取得研修セット発売記念セミナー「複数のAIとDX活用スキルで即業務効率化！導入5ステップ」12/31までオンデマンド配信

1995年創業のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、DX＆AI活用スキル取得研修セット 発売記念「複数のAIとDX活用スキルで即業務効率化！導入5ステップ」セミナーをオンデマンド配信いたします。

《こんな方におすすめ》

・社員のDX・AIスキルを向上させ、業務全体の効率化を図りたいご担当者様

・最新のAI活用トレンドを把握し、自社の競争力を高めたい経営者様、担当者様

・複数のAIを効果的に使いこなすことで、さらなる業務改革を実現したいと考えている方

・社員教育に助成金を活用し、コストを抑えて質の高い研修を導入したいご担当者様

【本セミナーで学べること】

複数のAIを使い分け活用できると、こんなに便利。主要AIのそれぞれの特性を理解したうえで使い分けることで業務効率は更に向上します。

本セミナーでは、単一のAI活用に留まらず、複数の主要AIを戦略的に使い分けることで、

貴社のデジタル人材育成の促進と業務効率を向上させる具体的な方法をご紹介します。

また、ゼロからAI活用を始める企業でも迷わない、実践的な5ステップでの導入ロードマップを解説します。

【ゲストのご紹介】

講師には、経営知を蓄積し、人と組織の成功を加速させる動画ラーニングの株式会社アントレプレナーファクトリーより宮地 誠心 氏をお招きし、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説いただきます。

さらに本研修は、人材開発支援助成金を活用することで、導入費用を最大75%削減できる可能性があります。セミナー後半にてKIZASHIリスキリング社労士法人の三宅 康大 氏にご登壇頂き、「DX＆AI活用スキル取得研修セット」で活用できる助成金制度の手続きと、助成金申請の確実性を高めるためのサポート体制について徹底解説します。

【オンデマンド配信について】

本セミナーは、本年夏に開催し大変ご好評いただいた内容の再放送です。

年末のご多忙な時期でございますので、弊社が提供するクラウド型学習支援サービス「ナレッジデリ」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/deli/)にて、ご都合の良い時間に視聴可能なオンデマンド形式で配信いたします。

2026年の教育計画やDX推進のヒントに、ぜひご覧ください。

概要

プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1346_1_c0d153d52fc7cdb9a3886d7b3f5cdff4.jpg?v=202512230951 ]宮地 誠心 氏

第一章

業務に適した複数のAIを使いわけ、使いこなす！

なぜ複数AIを使いこなせると便利なのか？

主要AIの特徴と活用場面、導入までの５ステップについて

講師：株式会社アントレプレナーファクトリー 宮地 誠心 氏

西尾 陽

第二章

充実の内容をこの価格で！

DX＆AIスキル取得研修セットが発売開始

「DX＆AIスキル取得研修セット」のおすすめポイントと提供価格について

講師：株式会社デジタル・ナレッジ 西尾 陽

三宅 康大 氏

第三章

助成金申請手続き注意点とサポートについて

人材開発支援助成金の申請上の手続きと注意点、提供するサポートについて

講師：KIZASHIリスキリング社労士法人 三宅 康大 氏

下記のセミナーも併せて受講いただけます

デジタル・ナレッジ 秋のカンファレンス2025「AI時代のeラーニングテクノロジー」

「AI時代のeラーニングテクノロジー」をテーマに、以下の3つのステップを軸として、最新の活用事例と今後の展望をご紹介します。

◆適用モデル1. 教材作成支援：AIを使って、効率的にデジタル教材を作成

◆適用モデル2. アダプティブ配信・IRT：AIが学習者に最適な教材を選択

◆適用モデル3. パーソナル生成コンテンツ：教育内容をAIが自動で個別教材化

AIは教育現場をどう変えていくのか――企業研修から学校教育、教育サービスまで、未来の学びを描くための施策を幅広い事例とともにお届けします。

人材育成の競争力を高めるための具体的なヒントを、この機会にぜひお持ち帰りください。

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。 これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。 私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

