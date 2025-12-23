株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、2025年冬の売れ筋スタッドレス4モデルを発表いたします。

今回の製品選定にあたっては、当社 取締役事業部長の栗岡 史郎が、この夏から秋にかけて特に市場から評価の高かった“売れ筋”のスタッドレスタイヤ「NS785」「NZ788」「NZ780」「NZ782」の4種を厳選いたしました。冬季路面で求められる「確かな制動性能」と「安定したトラクション」を軸に開発されたモデルの4種類のCHAOYANGスタッドレスタイヤを、現場目線での視点を交えて紹介いたします。





サムネイル





◆冬の現場を見てきた立場から、取締役事業部長 栗岡 史郎より

「CHAOYANGのトラックタイヤは、北欧地域をはじめとする寒冷地で実際に使用されており、アイスバーンや積雪路面といった非常に厳しい環境下でも、安定した走行性能を発揮していると中国本社であるZCラバー社から報告を受けています。

そうした実績を踏まえ、この冬は特に現場からの評価が高いスタッドレスタイヤ4種類を、売れ筋モデルとしてご紹介することにしました。

NS785、NZ788、NZ780、NZ782はいずれも、低温下でのゴムの柔軟性、雪や氷の排出性、そしてトラクション性能を重視した設計となっており、長距離輸送から日常の配送業務まで、幅広い運行シーンに対応できるラインアップです。

実際の走行環境や路面状況は地域によって異なりますが、皆様のエリアでは、これらのタイヤがどのようなパフォーマンスを発揮してくれるのか。ぜひこの冬、現場で体感していただきたいと考えています。」









◆NS785 ― 積雪路面での安定走行を追求したウインターモデル

冬季の物流現場で求められる「安定性」と「安全性」を高いレベルで実現するよう設計されたモデルです。広く深い周囲溝を配置することで、タイヤが雪や氷をしっかりと排出し、路面との接地を最適化。滑りやすい路面でも確かなグリップを維持できるよう、排雪性と制動力の向上を両立しています。

さらに、低温環境で硬化しやすいゴムの性質に対応するため、特定のトレッド化合物を採用。外気温が大きく下がる状況でもゴムの柔らかさを保つことで、トラクション性能・操作性・乗り心地を高い水準で維持します。降雪地域や早朝・深夜の低温下での走行においても、高い信頼性が確保されています。





NS785





◆NZ788 ― 積雪・湿潤路面での安定性と耐久性を高めたハイパフォーマンスモデル

冬季の不安定な路面状況においても、ドライバーが安心して走行できるよう開発されたモデルです。まず特筆すべきは、その“広いトレッド設計”。接地面積をしっかり確保することで直進安定性を高めるとともに、湿気を含んだ路面や積雪路面でも、タイヤが路面を捉える力を大きく向上させています。コーナリング時の安定感も高く、日常の輸送から長距離運行まで幅広く対応できる仕様です。

また、通常より深い“超深度トレッド”を採用しており、トレッドゴムの摩耗を抑えることで、タイヤの寿命を長く保つ設計となっています。頻繁に交換が難しい大型車両にとって、コスト面でのメリットが大きい点も魅力です。





さらに、NZ788 のオープンショルダー溝は、トレッド寿命に影響を与えることなく、追加のグリップ力を発揮するよう最適化されています。雪・泥・水を的確に捉え、走行中の安定感をさらに高めます。

加えて、タイヤ内部には“3D サイプ”を導入。細かい切れ込みがタイヤ全体の変形をコントロールし、優れた牽引力と制動力を実現します。滑りやすい冬季路面でも確かな制動性能を発揮し、積載時や急な減速が必要な場面でも頼れる設計です。

総合的に、NZ788 は「グリップ力」「寿命」「安定性」の3つを高いレベルで両立した、冬季向けのバランスに優れたモデルといえます。





NZ788





◆NZ780 ― 冬季の安定した走行を支えるバランス型ウインターモデル

乾燥路から雪道・凍結路まで幅広い環境に対応できるよう設計された、冬季向けのオールラウンドモデルです。特に特徴的なのが、トレッドに配置された“強力な噛み付きエッジ”。滑りやすい路面でもしっかりと路面を捉えることで優れたトラクションを発揮し、冬場の発進・制動・カーブ走行など、あらゆるシーンで高い安定性を提供します。





さらに、冬季性能だけでなく経済性も兼ね備えており、特殊なトレッドコンパウンドが低温下でも性能を維持しながら、濡れた路面でのグリップを損なわないよう設計されています。そのため、雨・雪・低温など天候の変化が激しい運行ルートでも安心して使用でき、タイヤ寿命のバランスも優秀です。

また、広く設計されたオープンショルダーが、雪や水分をしっかり排出しつつ、トレッド寿命を損なうことなく追加のトラクションを提供します。耐久性・排水性・グリップ性能を高いレベルで両立した仕様となっており、冬季の輸送において求められる「確かな安定感」を支える一品です。





NZ780





◆NZ782 ― 冬季の悪路に強い安定性と確かなトラクションを両立したモデル

冬季の輸送現場で求められる「確かなグリップ」と「悪路での安定性」を両立したモデルです。深く刻まれたジグザグ型のトレッドパターンと鋭いエッジが路面をしっかり捉え、乾燥したアスファルトはもちろん、積雪路面や凍結路面でも優れたトラクション性能を発揮します。特に、滑りやすい環境下での走行姿勢が安定するよう設計されており、冬季特有のヒヤリとする場面を大幅に減らすことが可能です。

また、低温によってゴムが硬化しやすい環境を想定し、特殊なトレッドコンパウンドを採用。外気温が下がっても柔軟性を維持できるため、路面追従性が損なわれにくく、安定したグリップ力と耐摩耗性を両立します。ウェット路面や圧雪路でもしっかりとタイヤが路面に噛みつく感覚が得られ、寒冷地での輸送には非常に心強いモデルです。

さらに、ワイドなオープンショルダーデザインを備えており、雪・泥・水の排出効率が高く、深いわだちや、ぬかるみなどでもスムーズなトラクションを維持します。排雪性に優れた構造でありながら、トレッド寿命を犠牲にしない点も大きな魅力です。耐久性と走行安定性の両立を目指し、長距離輸送でも安心して使用できる仕様に仕上がっています。





NZ782





◆株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGスタッドレスタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

https://www.yorozubutsuryu.com/