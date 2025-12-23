Livie's Jump（読み：リヴィーズジャンプ 代表：松田圭子）は、日常的な感情整理と自己対話を支援する対話型メンタルケアAI「やわらかネコ」を、2026年1月に一般公開します。やわらかネコは、ユーザーとの受容的な対話を通じて、利用者自身が気持ちや考えを整理できるよう寄り添うことを目的としたAIです。LINE上のアカウントとしてユーザと対話し、専門知識を必要とせず、誰もが安心して利用できる日常的なメンタルケアツールとして設計されています。

■ やわらかネコの概要

やわらかネコは、生成AI・自然言語処理の技術とカウンセリングの手法を組み合わせることで、心温まる対話を実現します。以下のような利用シーンを想定しています。・24時間365日よりそう対話相手・日々の気分や思考の整理・誰にも言えない感情の言語化・判断疲れや感情消耗の軽減これまでβ版として対話設計や安全性の検証を重ねてきましたが、2026年1月より、一般利用者向けに段階的な公開を開始します。今後、利用状況やフィードバックを踏まえ、機能拡張や有料機能の追加も検討していく予定です。

■ 社会課題領域への応用展開

やわらかネコの対話設計を基盤として、以下の社会課題向けAIボットの開発も進めています。ほっと猫：やわらかネコを基盤とした法人向けのメンタルケアボットで、24時間365日利用可能です。企業内専門知識や産業医・カウンセラーへのエスカレーション等のカスタマイズ対応可。おぼろネコ：認知症者との対話を想定し、対話モード と 評価（振り返り）モード を通じて、医療・福祉分野の学習や研修を支援するAIボットです。わがこネコ：多様な子どもと親、または施設職員との対話を想定し、対話モード と 評価（振り返り）モード により、対話の工夫や関わり方を学ぶための支援を行うAIボットです。これらのAIボットは、メタデータ株式会社の高精度RAGシステム「ChatBrid」を活用し、Livies Jumpが開発を担っています。法人向けの提供・販売については、メタデータ株式会社が担当します。個人向け利用から始まった対話技術を、医療・福祉・教育といった現場での活用につなげていくことを目指しています。

■ TOKYO DIGICONX 2026 出展について

本取り組みは、2026年1月8日（木）～10日（土）幕張メッセで開催の「TOKYO DIGICONX 2026」に出展します。会場では、やわらかネコの体験、および、ネコシリーズ全体のご紹介を予定しており、実際の対話を通じてコンセプトや活用イメージをご体験いただけます。TOKYO DIGICONX 2026 公式サイト（参加登録案内）：

なお、同展示会では、メタデータ株式会社がChatBridをはじめとする生成AI関連技術や法人向けAIサービスを出展予定であり、Livies Jumpはその取り組みと連携する形での展示となります。出展ブース：リヴィーズジャンプ （小間番号：CR-26）メタデータ株式会社 （小間番号：TE-59）

■ Livie's Jumpについて

Livie's Jumpは、人が自分自身の感情や思考と安全に向き合うための対話型AIの研究・開発を行う個人事業です。「気分ととのうサービスの提供」をテーマに、経験・知見・技術力を活かして、より多くの方々が日々を上機嫌で送れるようお手伝いすることをミッションとしています。個人向けサービス「やわらかネコ」の開発を起点に、社会課題解決につながるAIのあり方を探求しています。Livies Jump 公式サイト：

https://livies.jp/