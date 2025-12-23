北海道で民泊不動産とWebソリューション事業を展開するクウカン株式会社（本社：北海道札幌市、代表：山本 健太郎）は、富良野市の「日本版ライドシェア」導入を機に、インバウンド需要の受け皿となる宿泊施設の開発・運営支援を拡大します。「交通の便」という地域課題の解消を追い風に、Webマーケティングを駆使して空き家や遊休不動産の価値を最大化。同時に、事業拡大に伴い、北海道の地域創生を担うコアメンバーの採用を開始いたします。

富良野の「移動革命」を好機に。エリアの不動産価値を高める

2024年12月、富良野市において一般ドライバーが有償で乗客を運ぶ「日本版ライドシェア」の運行が始まります。冬季のスキー客や地域住民を悩ませてきた「タクシー不足（移動の足がない）」という課題解決に向けた大きな一歩です。富良野での運行に向けて市企画振興課は「市民の生活や観光客の滞在を支える交通環境がより良くなれば」と期待を寄せています。引用：訪日客はスキー場から街まで歩いて夕食へ 富良野市でライドシェア始動へ https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1247789/私たちクウカン株式会社は、この交通インフラの改善を「北海道の観光不動産市場における追い風」と捉えています。移動の利便性向上は、これまでアクセスが課題だった隠れた名物件やエリアの価値を再定義するチャンスだからです。

クウカン株式会社とは、「民泊不動産 × Webマーケティング」のプロ集団

当社は単なる不動産会社ではありません。「北海道の価値を世界へ届ける」ことをミッションに、実業（不動産・運営）と情報（Web・マーケティング）を高度に融合させた事業を展開しています。

1. 民泊不動産のワンストップ支援

富良野・ニセコエリアに特化し、物件の売買仲介から、寒冷地仕様のリノベーション、許認可申請、そして実際の施設運営までを一気通貫でサポートします。

2. 強力な「Webマーケティング」力

自社で運営する北海道不動産メディアや、多言語（英語・繁体字等）対応のWebコンテンツ制作を通じ、世界中の富裕層や投資家へダイレクトにアプローチします。「作って終わり」ではなく、「集客し、収益化する」までの導線設計こそが、私たちの最大の強みです。

不動産オーナー様・事業者様へ、「空間」の可能性を最大化しませんか？

交通インフラが整い、インバウンド需要が回復・拡大する今こそ、不動産活用の見直しが必要です。● 活用されていない空き家・土地をお持ちの方● 事業の選択と集中により、宿泊施設の売却・譲渡を検討中の企業様● 富良野・ニセコエリアで、高収益な民泊事業を始めたい投資家様クウカン株式会社が、Webマーケティングの力で貴社の不動産に「世界から選ばれる価値」を付加します。札幌・富良野・ニセコエリアの案件につきまして、まずはご相談ください。

北海道の未来を、共に創りませんか？

お問い合わせ（不動産・Web活用）

クウカン株式会社は、私たちのビジョンに共感し、「北海道をともに盛り上げたい」という情熱を持った仲間を募集しています。私たちが取り組むのは、単なる宿泊施設の運営やWeb制作ではありません。観光のV字回復を支え、インバウンドの活気を取り込み、空き家を再生し、地域のDXを推進することで、北海道という地域の「まちづくり」への貢献を目指します。美しい田園風景や雄大な自然を守りながら、地域課題の解決に真正面から向き合い、自らのスキルとアイデアで地域に新しい活力を生み出したい方。そして、インバウンド観光、Webマーケティング、不動産開発に加え、何よりも「北海道」に熱い想いをお持ちの方のご応募を、心よりお待ちしております。

【募集職種】

● 宿泊施設運営スタッフ● Webマーケター・ディレクター● 不動産営業（民泊開発）など

会社概要

https://kukanhokkaido.co.jp/recruit

社名クウカン株式会社 / Kukan Inc.設立2022年11月29日資本金1,000,000円代表者山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto所在地富良野オフィス〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7札幌オフィス〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1免許番号宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

①民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援②クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援③不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事④Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/JANKEN：https://janken-hokkaido.com/不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp