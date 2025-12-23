株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、スマホ向けランディングページ（LP）制作において、ペットカテゴリを中心とした制作実績が27件に増加したことをお知らせします。今回公開したLP事例は、ペット関連商材を軸に、花・DIYカテゴリを含む構成となっており、なかでもペット分野の比重が高い点が特長です。ペット商材のLP制作では、商品の魅力や特性をわかりやすく伝える構成作成と、スマートフォンでの閲覧を前提とした視認性の高いデザイン設計が求められます。Ryuki Designでは、ディレクターがヒアリング内容をもとに構成から設計し、社内のデザイナー・コーダーが一貫して制作を担当することで、商材ごとの表現力を重視したLP制作を行ってきました。本リリースでは、ペットLP制作を検討中の企業様に向けて、実際のデザイン事例を通じて表現の幅や構成の考え方をご覧いただける内容となっています。

ペットLP制作実績が増加した背景

ペット関連商材を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しています。ペットを「飼育対象」ではなく「家族の一員」として捉える意識が広がり、商品選定においても価格や機能だけでなく、安心感や価値観への共感が重視されるようになっています。その結果、ペットフードやケア用品、各種サービスにおいて、商品背景や想いを丁寧に伝える情報設計が求められるようになりました。こうした傾向は、情報収集の場がスマートフォン中心であることとも密接に関係しています。ペット関連商材を検討するユーザーは、通勤時間や自宅での隙間時間など、スマホを使って短時間で情報を比較するケースが多く、限られた画面の中でどれだけ理解しやすく情報を届けられるかが重要になります。そのため、情報量が多くなりがちなペット商材ほど、整理された構成を持つLPの必要性が高まっています。また、ペット商材は安全性や信頼性への配慮が不可欠な分野です。原材料や使用方法、開発背景など、ユーザーが確認したい情報が多く、一般的な商品紹介ページでは伝えきれないケースも少なくありません。その課題を補う手段として、ストーリー性を持たせたLP構成が選ばれる傾向が強まっています。今回公開した27件のLP制作実績は、こうした市場環境やユーザー行動の変化を背景に積み重なったものです。掲載事例の大半を占めるペットカテゴリに加え、花・DIYといった生活に密着したジャンルも含まれており、「想い」や「使うシーン」を丁寧に伝えるLP表現のニーズが広がっていることがうかがえます。ペット分野におけるLP制作実績の増加は、一時的な傾向ではなく、今後も継続して求められる流れの一端といえます。

成果を意識したペットLP設計のポイント

ペットカテゴリのLP制作において重要となるのは、商品やサービスの魅力を一方的に伝えるのではなく、閲覧者の不安や疑問に寄り添いながら情報を整理することです。ペット商材は、購入者自身だけでなく、ペットの健康や安全に直結するケースが多いため、他ジャンルと比べても慎重に情報を読み込む傾向があります。そのため、情報量を確保しつつも、スマートフォン上で無理なく読み進められる構成設計が欠かせません。スマホ向けペットLPでは、視線の流れを意識した情報配置が成果を左右します。ファーストビューでは、商品やサービスの特徴を簡潔に伝え、その後のセクションで詳細情報や補足説明を段階的に展開する構成が求められます。いきなり専門的な説明を詰め込むのではなく、「なぜ必要なのか」「どんな悩みを解決できるのか」といった共感を生む情報から入ることで、ユーザーは安心して読み進めることができます。また、ペットLP制作では、言葉選びやビジュアル表現も重要な要素となります。過度に専門的な表現は避けつつ、信頼性を損なわないバランスが求められます。写真やイラストについても、可愛らしさだけを前面に出すのではなく、使用シーンや生活の中でのイメージが伝わる構成が効果的です。これにより、閲覧者は自分とペットの生活に置き換えて内容を理解しやすくなります。さらに、ペット商材は比較検討されやすい分野でもあります。他商品との違いや選ばれる理由を、視覚的にも言語的にも整理して伝えることが、LP全体の説得力を高めます。スマホ画面という制限のある環境だからこそ、情報の優先順位を明確にし、読みやすさを最優先に設計することが、ペットLP制作における成果につながるポイントといえます。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

ペットカテゴリのLP制作では、商品の機能や価格を伝えるだけでなく、「安心して選べる理由」や「使ったあとの生活イメージ」をどれだけ具体的に表現できるかが重要になります。特にスマホ向けLPでは、限られた画面の中で情報を整理し、直感的に理解できるデザイン設計が求められます。株式会社Ryuki Designでは、ヒアリング内容をもとにディレクターが構成作成から対応し、商材ごとの特性やターゲット層に合わせたLPデザインを行っています。ペット商材においては、安心感や信頼感を損なわないトーン設計、情報の読みやすさを重視したレイアウト、スマートフォンでの視認性を考慮した導線設計を大切にしてきました。すべての制作工程を社内のデザイナー・コーダーが担当する完全内製体制により、構成意図を反映した一貫性のあるLPデザインを実現しています。

今回公開したスマホ向けLP制作実績27件は、こうした制作方針のもとで積み重ねられてきた事例です。掲載されている実績の多くはペットカテゴリですが、花・DIYといった生活に寄り添うジャンルも含まれており、商材ごとに表現をどのように変えているかをご確認いただけます。完成したデザインだけでなく、情報の組み立て方や見せ方にも注目していただくことで、LP制作の考え方をより具体的にイメージしていただけます。スマホ向けペットLP制作や、商材特性に合ったランディングページデザインをご検討中の企業様は、まずは制作実績をご覧ください。そのうえで、「どのような構成が適しているのか」「自社商材ではどのような表現が可能か」といったご相談にも対応しています。LP制作に関する検討段階からのご相談先として、Ryuki Designの実績と制作事例をぜひご活用ください。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年現在URL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/