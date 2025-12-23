フロイント産業株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伏島巖、以下「当社」)は、このたび静岡市が主催する「静岡おみやげアイデアコンテスト」の最終審査において、商品開発部門 最優秀賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。









本コンテストは、地域資源や静岡市の強みである食品製造業を活かし、共創を通じて新たな「おみやげ」を生み出すことを目的としたものです。今回は約160件の応募があり、当社は商品開発部門において一次審査を通過し、最終審査に進出した5件のうちのひとつに選ばれました。





12月17日に開催された最終審査会では、静岡市ふるさと納税大使の勝俣州和様をはじめ6名の審査委員より「安倍川もち」を現代的にアレンジした発想を評価していただきました。「ドーナツという名前と見た目のギャップを工夫することで手に取りやすくなるのでは」「テイクアウト観光と相性が良い販売チャネルの検討も面白い」「ネーミングでは言葉の音を意識したものにしたり、見た目の色をかわいらしくしたりすると、女子中高生や修学旅行生など、若年層へ刺さる可能性を感じる」というご意見をいただきました。





最終審査会の参加者・審査委員と静岡市長の難波様との集合写真





受賞作品「安倍川もっちりドーナツ(仮称)」について

◇作品名：安倍川もっちりドーナツ(仮称)

◇キャッチコピー：「静岡の歴史、もっちり新しく。」





「安倍川もっちりドーナツ(仮称)」は、江戸時代からの東海道名物「安倍川もち」を現代的にアレンジした新感覚ドーナツです。当社は食品品質保持剤のパイオニアとして、長きにわたり食品保存技術の開発に取り組んでおり、特にドーナツなどの焼き菓子をおいしく安全に長期保存する技術を有しています。おもちは硬くなりやすく、美味しさ維持が難しい食品ですが、ドーナツと組み合わせることで、もっちり食感を長期間維持することができます。









【今後の展開】

2026年に商品化を予定しており、静岡市内の観光施設、静岡駅構内、主要おみやげ店での販売を目指します。また、販売チャネルやパッケージデザイン、フレーバー展開など、審査委員からの貴重なご意見を取り入れ、さらに商品価値を高めていく計画です。









【当社担当者コメント】

「この度は名誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。今回受賞した『安倍川もっちりドーナツ』は、安倍川もちをベースに静岡市の魅力を詰め込んだ作品です。

160件もの応募の中から選んでいただいたことは大きな励みとなりました。審査委員の皆様からいただいた貴重なご意見を活かし、静岡市内のメーカーと協業しながら『伝統と現代のライフスタイルをつなぐ新しい名物』として商品に仕上げたいと考えています。この商品を通じて、若い世代や海外観光客の方々にも静岡市の魅力を楽しんでいただけるよう、努力してまいります。」









■「静岡おみやげアイデアコンテスト」概要

主催 ： 静岡市

目的 ： 静岡市の新たな魅力となる「おみやげ」の創出

応募総数： 160件

最終選考： アイデア部門5件、商品開発部門5件

審査委員： 6名









■関連リンク

「静岡おみやげアイデアコンテスト」最終選考会

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2859/s013099.html