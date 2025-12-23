東京を中心に江戸前寿司を展開するITAMAE SUSHI(板前寿司)では、2025年12月24日(水)から2026年1月6日(火)までの期間、ITAMAE SUSHIブランドの各店限定で、年末年始テイクアウト商品を対象としたお会計10％OFFフェアを実施いたします。





本フェアは、従来の企業の納会需要に加え、ご家族での年末年始の団らんシーンをより楽しんでいただくことを目的に企画しました。

＜フェア概要＞

開催期間：2025年12月24日(水)～2026年1月6日(火)

内容 ：テイクアウト商品 お会計10％OFF

対象店舗：ITAMAE SUSHI 全店

対象商品：盛り込み寿司、手巻き寿司、キッズメニュー、サイドメニュー ほか

＜今年の注目ポイント｜キッズメニューを強化＞

今年の年末年始フェアでは、家族での利用をより楽しんでいただくためキッズメニューを強化しました。キッズメニューは全品おもちゃ付き。お子様が「選びたい」「食べたい」と感じる体験づくりを大切にしています。

＜新登場＞キッズメニュー

■お子様にぎりセット

お子様にも食べやすい定番ネタを中心にした、初めてのお寿司体験にもおすすめのセットです。

(例：赤身、いくら、サーモン、玉子、納豆巻き、かっぱ巻き)





NEW お子様にぎりセット





■板前手巻き寿司 お子様3本セット

自分で食べる楽しさを味わえる、人気の手巻き寿司セット。

(例：サーモン、いくら、玉子)





NEW 板前手巻き寿司お子様3本セット





＜主力商品について＞

年末年始の食卓の主役として、創業80年、豊洲仲卸「石司」から仕入れる天然本まぐろを使用した盛り込み寿司を中心に、シーンや人数に合わせて選べるラインナップをご用意しています。

盛り込み寿司は、松・竹・梅の3つのグレードを展開し、それぞれ3～6人前まで人数に応じたバリエーションをご用意。東京生まれの江戸前寿司ならではの味わいを、ご家族やご親戚の集まりなど、年末年始のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。





盛込み 松5～6人前





また、家族みんなで“体験”として楽しめる「板前手巻き寿司セット(15本分)」もご用意。具材を選び、自分で巻いて食べる楽しさは、お子様から大人まで一緒に楽しめる人気のメニューです。





NEW 板前手巻き寿司江戸前3本セット





さらに今年は、年末の団らんシーンでつまみやすいサイドメニューも充実。自家製の味にこだわったメニューを中心に、食卓をより華やかに彩るラインナップを揃えています。





特製つまみ玉子焼き

NEW 宮崎産日南鶏の自家製からあげ(3個)＆フライドポテト





＜企画背景＞

近年、年末年始の過ごし方は多様化し、外食だけでなく「自宅で少し贅沢を楽しむ」ニーズが高まっています。

＜WEB注文サイト＞

東京寿司 ITAMAE SUSHIの以下の店舗からご注文ください。





赤坂店 ： https://itamaesushi-akasaka.eeat.jp/

銀座コリドー店 ： https://itamaesushi-ginza-c.eeat.jp/

愛宕店 ： https://itamaesushi-atago.eeat.jp/

新宿東宝ビル店 ： https://itamaesushi-shinjuku.eeat.jp/

新橋店 ： https://itamaesushi-shinbashi.eeat.jp/

＜今後について＞

ITAMAE SUSHIでは今後も、日本の寿司文化をより身近により楽しく体験していただけるよう、季節やシーンに合わせた企画を展開してまいります。









＜会社概要＞

株式会社板前寿司ジャパン

所在地 ： 東京都中央区入船3-10-7 有楽堂ビル4F

公式サイト： https://itamae.co.jp/