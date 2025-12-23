令和7年度食肉惣菜創作発表会「ミートデリカコンテスト2025」全国大会開催のご案内2026年1月10日(土)9:30～会場：服部栄養専門学校(代々木駅東口 徒歩3分)
全国食肉事業協同組合連合会では、食肉販売店での新しい食肉惣菜の開発を目的として、国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を主材料とした新しい惣菜のアイデアを競い合う「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」を開催いたします。
アイデアにあふれ、手軽に作れる食肉惣菜レシピの公募を日本全国で行い、全国25道府県より応募総数1,273作品の応募がありました。
全国大会では、地区予選の最優秀賞者が一堂に会し「食肉の特性を活かしているか」「普及性は高いか」「味・アイデアに優れているか」などを服部栄養専門学校 佐藤月彦先生ほか、料理研究家、管理栄養士など食のプロの審査委員が総合的に審査し、農林水産大臣賞をはじめ、入賞8作品を選出いたします。
令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会
＜実施概要＞
主催 ：全国食肉事業協同組合連合会
協力 ：道府県食肉事業協同組合・連合会
後援 ：農林水産省畜産局
独立行政法人 農畜産業振興機構
日時 ：令和8年1月10日(土)9:30～15:00
会場 ：服部栄養専門学校(本館)東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4
出場者 ：25名
審査委員：審査委員長 佐藤 月彦(服部栄養専門学校 調理技術部シニアアドバイザー)
審査委員 堀江 ひろ子(料理研究家)
渥美 まゆ美(フードコーディネーター／料理家／管理栄養士)
ジョーさん。(料理研究家)
調理 ：国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を使ったアイデア惣菜(調理時間60分)
褒賞：1位 農林水産大臣賞 副賞(主催者より)旅行券20万円
2位 農林水産賞畜産局長賞 副賞(主催者より)旅行券8万円
3位 独立行政法人農畜産業振興機構理事長賞 副賞(主催者より) 旅行券5万円
4位 全国食肉事業協同組合連合会会長賞 副賞(主催者より) 旅行券3万円
審査委員特別賞 副賞(主催者より)お肉のギフト券2万円 ×4名
全国大会参加賞 副賞(主催者より)お肉のギフト券5千円 ×17名
スケジュール：8:30 受付
9:30 開会式
10:00 調理開始
11:00 試食審査
12:00 出場者試食
12:30 発表会
14:00 表彰式
15:00 終了予定