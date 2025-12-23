全国食肉事業協同組合連合会では、食肉販売店での新しい食肉惣菜の開発を目的として、国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を主材料とした新しい惣菜のアイデアを競い合う「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」を開催いたします。

アイデアにあふれ、手軽に作れる食肉惣菜レシピの公募を日本全国で行い、全国25道府県より応募総数1,273作品の応募がありました。

全国大会では、地区予選の最優秀賞者が一堂に会し「食肉の特性を活かしているか」「普及性は高いか」「味・アイデアに優れているか」などを服部栄養専門学校　佐藤月彦先生ほか、料理研究家、管理栄養士など食のプロの審査委員が総合的に審査し、農林水産大臣賞をはじめ、入賞8作品を選出いたします。



令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会

＜実施概要＞


主催　　：全国食肉事業協同組合連合会

協力　　：道府県食肉事業協同組合・連合会

後援　　：農林水産省畜産局

　　　　　独立行政法人 農畜産業振興機構

日時　　：令和8年1月10日(土)9:30～15:00

会場　　：服部栄養専門学校(本館)東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4

出場者　：25名

審査委員：審査委員長　佐藤 月彦(服部栄養専門学校　調理技術部シニアアドバイザー)

　　　　　審査委員　堀江 ひろ子(料理研究家)

　　　　　渥美 まゆ美(フードコーディネーター／料理家／管理栄養士)

　　　　　ジョーさん。(料理研究家)

調理　　：国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を使ったアイデア惣菜(調理時間60分)


褒賞：1位　農林水産大臣賞　　　　副賞(主催者より)旅行券20万円

　　　2位　農林水産賞畜産局長賞　副賞(主催者より)旅行券8万円

　　　3位　独立行政法人農畜産業振興機構理事長賞　副賞(主催者より)　旅行券5万円

　　　4位　全国食肉事業協同組合連合会会長賞　　　副賞(主催者より)　旅行券3万円

　　　審査委員特別賞　　　　　　　副賞(主催者より)お肉のギフト券2万円　×4名

　　　全国大会参加賞　　　　　　　副賞(主催者より)お肉のギフト券5千円　×17名



スケジュール：8:30　 受付

　　　　　　　9:30　 開会式

　　　　　　　10:00　調理開始

　　　　　　　11:00　試食審査

　　　　　　　12:00　出場者試食

　　　　　　　12:30　発表会

　　　　　　　14:00　表彰式

　　　　　　　15:00　終了予定