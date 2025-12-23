全国食肉事業協同組合連合会では、食肉販売店での新しい食肉惣菜の開発を目的として、国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を主材料とした新しい惣菜のアイデアを競い合う「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」を開催いたします。

アイデアにあふれ、手軽に作れる食肉惣菜レシピの公募を日本全国で行い、全国25道府県より応募総数1,273作品の応募がありました。

全国大会では、地区予選の最優秀賞者が一堂に会し「食肉の特性を活かしているか」「普及性は高いか」「味・アイデアに優れているか」などを服部栄養専門学校 佐藤月彦先生ほか、料理研究家、管理栄養士など食のプロの審査委員が総合的に審査し、農林水産大臣賞をはじめ、入賞8作品を選出いたします。









令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会

＜実施概要＞





主催 ：全国食肉事業協同組合連合会

協力 ：道府県食肉事業協同組合・連合会

後援 ：農林水産省畜産局

独立行政法人 農畜産業振興機構

日時 ：令和8年1月10日(土)9:30～15:00

会場 ：服部栄養専門学校(本館)東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4

出場者 ：25名

審査委員：審査委員長 佐藤 月彦(服部栄養専門学校 調理技術部シニアアドバイザー)

審査委員 堀江 ひろ子(料理研究家)

渥美 まゆ美(フードコーディネーター／料理家／管理栄養士)

ジョーさん。(料理研究家)

調理 ：国産食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)を使ったアイデア惣菜(調理時間60分)





褒賞：1位 農林水産大臣賞 副賞(主催者より)旅行券20万円

2位 農林水産賞畜産局長賞 副賞(主催者より)旅行券8万円

3位 独立行政法人農畜産業振興機構理事長賞 副賞(主催者より) 旅行券5万円

4位 全国食肉事業協同組合連合会会長賞 副賞(主催者より) 旅行券3万円

審査委員特別賞 副賞(主催者より)お肉のギフト券2万円 ×4名

全国大会参加賞 副賞(主催者より)お肉のギフト券5千円 ×17名









スケジュール：8:30 受付

9:30 開会式

10:00 調理開始

11:00 試食審査

12:00 出場者試食

12:30 発表会

14:00 表彰式

15:00 終了予定