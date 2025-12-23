株式会社マネースクエア（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：相葉 斉、以下「当社」といいます。）は、この度、当社のスペシャリスト4人がそれぞれの分析手法を駆使して2026年の相場予想を掲載する特設ページ「『大予想』2026年の為替・株」を公開いたしましたので、お知らせいたします。

今年で8年目ー「『大予想』2026年の為替・株」ページとは

当特設ページでは、スペシャリスト4名がそれぞれの分析手法を駆使して2025年の相場を予想しております。また、2025年のマーケットレビューや「2025年のトラリピを振り返る」コーナーもご用意しております。こちらも予想とともにお楽しみください。当特設ページを2025年の締めくくり、そして2026年のスタートにお役立ていただけますと幸いです。※「大予想」は情報提供を目的としたものであり、特定の投資勧誘を目的にしたものではありません。投資判断の決定は、お客様ご自身で行うようにお願い致します。

株式会社マネースクエアについて －感謝と共に、お客様と未来へ。－

2002年のグループ創業以来、業界に先駆けた分別管理信託や低レバレッジの推奨など、中長期的に外貨運用に取組むためのスキームを提供しています。当社特許の注文管理ツール「トラリピ®」の開発や、それを使いこなすための投資家教育の拡充、注文を安定して支える強固なシステム技術の保持など、常にお客様の視点に立ち、お客様が本質的に求めるものを提供し続けています。創業から23年目。今までもこれからも変わらず、お客様とともに歩みながら豊かな社会つくりに貢献していきます。

マネースクエア 公式サイト／アカウント

会社概要

