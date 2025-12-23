2025年11月3日(祝・月)、世界遺産・仁和寺 御所庭園にて開催された第2回「美調香グランプリ オブ ジャパン 2025」は、香りを通じて自分の心と向き合い、想いを未来へと手渡す新しい文化のかたちを提示しました。表彰式では、最年少として4歳の女の子が“妹への複雑な想い”を表現し、ファイナリストに入賞。ファイナリストの作品は、仁和寺 御所庭園「黒書院」にて一週間展示され、来場者は香りを通じて作品に込められた祈りや想い、世界観を体験しました。





表彰式での様子





■祈りを香りで表現する、唯一無二の文化的試み

美調香グランプリは、香りの美しさや技巧を競うものではなく、自分の内面と静かに向き合い、祈りや想いを香りとして表現することを目的とした取り組みです。第1回では、参加者の86％が5分間でメンタル向上を実感するという成果が報告され、大きな反響を呼びました。今年の第2回は、さらに文化的・社会的意義を深め、入賞作品が世界遺産・仁和寺の御所庭園「黒書院」に一週間にわたり展示され、来場者が実際に体験できる特別な機会となりました。





本グランプリには、応募総数150名(一般111名／キッズ34名／ジュニア5名)が参加。未就学児から70代までという幅広い年齢層が集い、香りを通じて「自分の心身の状態に気づく」体験を共有しました。表彰式は、2025年11月3日(祝・月)、世界遺産・仁和寺 御所庭園「辰殿」にて執り行われました。









■参加者の約8割が「Well-Beingが高まった」と実感

参加者アンケートでは、「本コンテストに参加したことでWell-Beingが高まりましたか？」という5段階評価の問いに対し、

・「とても高まった」82名／「高まった」22名

と、参加者の約8割が肯定的に回答。香りを「選び、組み立て、表現する」というプロセスが、短時間で心の状態に変化をもたらすことが示されました。





アンケート図1





■4歳女児がファイナリストへ入賞。香りを通じて「妹への想い」と向き合い、思いやりを表現

今回、事例として注目を集めたのが、ファイナリストに入賞した4歳の女の子です。彼女は調香の過程で、自分の心の動きに静かに目を向け、妹に対して抱いていた複雑な想いや感情を香りとして表現し、最終的には相手を思いやる気持ちへと昇華。

・感情を否定せずに受け止めている点

・他者へのまなざしへ自然につながっている点が高く評価されました。この事例は、香りが祈りや内省を促し、思いやりの心を育む媒介となり得ることを、年齢を超えて示す象徴的な成果といえます。









■ 子どもたち自身が実感するWell-Being

キッズ部門アンケートでは、

・81％が「自分の作った香りで元気・安心できると思う」

・71％が「来年も応募したい」

と回答。香りを通じて「自分を整える」「自分を大切にする」感覚が、子どもたち自身の実感として芽生えていることが実証されました。









■参加者の声(一部抜粋)

「香りに想いをのせることで、過去や未来に丁寧に向き合えました。」

「“今の自分の一滴でいい”という気づきがありました。」

「自分を大切にすることが、他者を大切にすることにつながると感じました。」





黒書院での作品展示





黒書院での作品展示2





■今後の展望

美調香グランプリは今後も継続開催を予定し、香りを通じたWell-beingの実践を、さらに医療・教育・文化の現場へと広げていくことを目指し、

第3回美調香アワードは2026年2月10日(火)よりエントリー開始。





表彰式での様子2





表彰式での様子3





美調香グランプリ2025





