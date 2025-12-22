「MUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -」2026年1月24日（土）、25日（日）に東京で開催。本日12月22日19時より、追加招待者100名の募集を開始！！

写真拡大 (全4枚)

株式会社STARBASE


2025年11月3日、東京ドームにて開催された一夜限りのスペシャルライブ「MUSIC EXPO LIVE 2025」は、世界を舞台に活躍するアーティストたちのパフォーマンスによって大きな話題を呼びました。



その模様は、12月12日にNHK総合で放送された特別番組「MUSIC EXPO 2025」、そして12月20日にNHK BSP4Kで放送された「MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION」も高い評価を受け、引き続き大きな反響を集めています。



その熱狂を余すことなく体験できる公式アフターイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -」が、2026年1月24日（土）・25日（日）に渋谷サクラステージ 3階ブルームゲートにて開催されます。



そして本日12月22日(月)19時より、追加招待者100名の募集を開始いたしました。


申し込みは先着となりますので、参加を希望される方はお早めにお申込みください。


みなさまからのご応募お待ちしております。






▼追加募集概要


追加招待枠：先着100名様


追加募集開始予定日時：12月22日（月）19:00～


申し込み予約URL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/



⚠️お申込みに関しての注意事項


お申込は先着順となります。


本イベントは定員上限を設けた「日時指定制」での受付となり、11:00～18:50までの50分枠ごとの受付となります。原則、お申込みいただいた入場時間枠を過ぎてのご入場はいただけませんのでご注意ください。


各時間枠は定員に達し次第終了となります。その際は受付可能な時間枠にお申込みください。


受付状況によってはご希望の日時にご来場いただけない場合がございます。予めご了承ください。


受付開始時間まで受付ページは表示されません。


1つの予約につき、ご参加いただけるのは1名様のみです。



▼イベント概要


イベント名：MUSIC EXPO LIVE 2025 - archive -


開催日時：2026年1月24日（土）、1月25日（日）


公開時間：各日 11:00～19:00


入場料：無料


会場：渋谷 Sakura Stage 3階 BLOOM GATE


https://www.shibuya-sakura-stage.com/facility/eventspace/



【2026年1月24日（土）上映ラインナップ】


● CANDY TUNE


● CUTIE STREET


● FRUITS ZIPPER


● SWEET STEADY


● KiiiKiii


● 4EVE


● HANA



【2026年1月25日（日）上映ラインナップ】


● CORTIS


● ENHYPEN


● BE:FIRST


● TOMORROW X TOGETHER


● Number_i


※出演アーティストの本イベントへの参加はございません。



▼Spotify「 MUSIC EXPO LIVE 2025 セトリプレイリスト」詳細




SpotifyにてMUSIC EXPO LIVE 2025の各アーティストのセットリストを公開中！


URL：https://spotify.link/MUSICEXPOLIVE2025



▼MUSIC EXPO LIVE 2025


■オフィシャルサイト


http://musicexpolive.com


■オフィシャルSNS


https://www.instagram.com/musicexpolive/


https://x.com/musicexpolive


https://youtube.com/@musicexpolive2025


■主催


MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会


■企画・制作


NHKエンタープライズ / STARBASE