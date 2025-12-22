「今までの私をぶち壊す」一夜限りのカオス体感フェスMETEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBにて「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」を開催いたします。

世界と渡り合えるマルチジャンルのオタクたちが所属するレーベル METEORA st.（メテオラストリート）が、久々にクラブフェスを開催します。「今までの私をぶち壊す」をテーマに、所属パフォーマーと外部アーティストが入り乱れるカオスな体感をお届けします。アーティストやDJのライブはもちろん、腕をメインとしたダンス「タット」のバトルトーナメント「ARMS」との共同開催となり、フィンガータットやフルボディタットなど、腕や指の幾何学的な動きを中心に競い合う、日本発のダンスバトルを展開します。

今回、第１弾の出演アーティストとして、とぅーし、アナタシア、相良茉優、DJ小岩井ことり、赤飯の出演が決定しました。ソロシンガーとして新たな挑戦をスタートし、今年11月に歌唱での初ワンマンライブを成功させたとぅーし（from REAL AKIBA BOYZ）は、力強くも繊細な歌声と、ダンサーとしての感覚を生かした表現が融合したステージングで観客を惹きつけます。結成10周年を迎えた踊り手グループ「アナタシア」は、YouTubeやニコニコ動画を中心に活動を展開し、緻密な構成と迫力ある表現力で観客を魅了。ジャンルを超えた振付と演出によって唯一無二のステージを創り上げます。TVアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の中須かすみ役をはじめ、声優としても活躍する相良茉優は、透明感ある歌声と豊かな表現力で多くのファンを魅了し、ステージでは柔らかな人柄と芯の強さを感じさせる歌唱で観客の心を揺さぶります。声優・シンガーとして活動する一方、クラブシーンでも存在感を放つDJ小岩井ことりは、アニメカルチャーとクラブミュージックを自在に横断し、独自の選曲で熱狂を生み出します。そして、圧倒的な歌唱力とユーモラスなキャラクターで知られる赤飯は、激しさと美しさを兼ね備えたサウンドでライブ空間を鮮烈に彩ります。

チケットは2025年12月27日（土）19時より公式販売サイト（https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes）にて販売を開始します。争奪戦必至のため、ぜひお早めにチェックしてください。

「METEORA ANTHEM FES vol.3」は、音楽・ダンス・カルチャーが交差する唯一無二の祝祭空間です。ジャンルを超えたアーティストたちが集結し、観客とともに“新しい自分”を解き放つ一夜となります。渋谷WOMBで、あなたの限界をぶち壊す瞬間を共に迎えましょう。

＜実施概要＞

METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

開催日： 2025年2月11日（水・祝） 開場 12:00 / 開演 13:00

会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/

【アーティスト出演者】 ※五十音順

アナタシア / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり / とぅーし ...and more!!

【共催】

「ARMS」 （腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント）」

https://x.com/arms_japan/status/1977313296077496345?s=53&t=jb1mPm1uCWYv99ZosEgyNQ(https://x.com/arms_japan/status/1977313296077496345?s=53&t=jb1mPm1uCWYv99ZosEgyNQ)

【チケット情報】

チケット販売サイト

https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes

※2025年12月27日（土）19時より販売開始

前売 \4980（Livepocket）

当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。





