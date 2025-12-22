＝LOVE　TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.」に出演！先日ストリーミング１億回再生を突破した『とくべチュ、して』と新曲『ラブソングに襲われる』をメドレーで披露！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

9月に広島県・広島サンプラザホールでスタートした＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルが、来年2026年4月に自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムにて開催されることが発表されている、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.」に出演し、バイラルヒットを記録中の『とくべチュ、して』と新曲『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーにて披露した。

楽曲『とくべチュ、して』は、今年の4月中旬頃からTikTok内で2番パートを使用したTikTok動画が急速に広がり、現在TikTokの楽曲使用動画作成数は60万超えと、発売から約１年の間で爆発的な広がりを見せており、先日＝LOVEとしては初となるストリーミング累計１億回再生を突破、さらにTikTokでの総再生回数も20億回突破とさらにバズが再拡大している話題曲となっている。

また、新曲『ラブソングに襲われる』もストリーミング累計3,800万回を突破しており、『とくべチュ、して』同様に、こちらも急速に再生回数が上昇している人気楽曲となっている。本日、『とくべチュ、して』のMusic Videoで着用している衣装をクリスマス風にアレンジした、この日ならではのスペシャル衣装で登場し、SNSでも大きな反響となった。

=LOVEは、12月30日(火)放送のTBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」にて、＝LOVEのプロデューサー指原莉乃が作詩賞を受賞した『とくべチュ、して』でのパフォーマンス出演も予定しており、飛躍の年となった2025年を全力で駆け抜ける＝LOVEに今後も大注目してほしい。

【リリース情報】

★『とくべチュ、して』 好評配信中

https://equallove.lnk.to/TokubechuShite

★『とくべチュ、して』 Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

★10月8日発売19thシングル『ラブソングに襲われる』

https://equal-love.jp/feature/specialsite_19thsingle

★『ラブソングに襲われる』 好評配信中

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

■ 『ラブソングに襲われる』 Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

★映像商品 ＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」

2025年12月24日（水）発売

https://equal-love.jp/news/detail/10951

【コンサート情報】

■＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2026年4月18日(土)、19日(日) 神奈川県・横浜スタジアム

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春“サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全6会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は1億回、TikTokの総再生回数も20億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月8日に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

9月の広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12