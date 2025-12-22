【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』12月19日放送回は、「2PM」WOOYOUNGがゲストで登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年12月22日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2025年12月19日放送回には、「2PM」WOOYOUNGさんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、V（BTS）とPARK HYO SHINによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■「2PM」WOOYOUNGさんがスタジオゲストとして登場！

「2PM」WOOYOUNGさん、日本ソロデビュー10周年アルバム『3650.zip』とファンへの想いを語りました。

WOOYOUNGさんは、日本ソロデビュー10周年を記念したアルバム『3650.zip』を今月24日にリリースします。「タイトルの『3650.zip』には、この10年間の時間が“ぎゅっと”詰まっているという意味を込めました」と説明してくださいました。「日本で活動できることにはいつも感謝していますし、これからも頑張ります」と、10年という節目を迎えてもなお、謙虚で前向きな姿勢を語っています。

この10年で特に印象に残っていることについてお聞きすると、「笑福亭鶴瓶さんへの感謝ですね」と意外な交友関係を明かしてくれました。「いつも公演に遊びに来てくださったり、楽屋に美味しいものを差し入れしてくださったりするんです。一番尊敬しています。」と、日本の大御所との温かいエピソードを披露してくださいました。

今回のアルバムは非常に豪華な内容になっていますが、中でも注目なのが18曲目に収録された「Yo モリアガッテ Yo (WOOYOUNG ver.)」です。「これは僕が後輩グループのGOT7のために作った曲だったんです。これまではコンサートだけで歌っていましたが、今回僕のバージョンを作ってアルバムに入れました」と、セルフカバーの制作秘話を教えてくれました。

そして、番組でオンエアしたのはタイトル曲の「Reason」です。こちらはミディアムテンポの心地よいポップダンスナンバーとなっています。「歌詞はファンの皆さんのために書きました。皆さんに送りたいメッセージを込めたファンソングです」と紹介してくださった通り、「僕が笑える理由は君だけだから」という歌詞が、WOOYOUNGさんの甘い歌声で響きます。

ライブ活動についても、「先月東京でライブを行いましたが、今月27日・28日には神戸での公演も控えています」とのこと。「神戸は好きな場所なんです」と嬉しそうに話し、「ソロ公演としては初めての試みもあり、ドキドキするステージになると思います」と、これからのライブへの期待を語ってくださいました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

12月19日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が47回目の1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートで1位を獲得したのは、BTSのVとPARK HYO SHINによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」。番組内でも同楽曲がオンエアされました。

続いて、3位に初登場したのは、PLAVEの『BBUU! (Christmas Ver.)』です。

この楽曲は、彼らの2ndシングルのタイトル曲をこれからの季節にぴったりなクリスマス風にアレンジしたスペシャルバージョンとなっています。

また、あわせて公開されたLyric Videoでは、メンバー全員がサンタの帽子を被って登場。普段のかっこいいパフォーマンスとは一味違う、とてもキュートな姿を見せてくれています。

12月19日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1782_1_68ce7e540338e855693173ad8c8e0863.jpg?v=202512230921 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

