年末年始は「ABEMA」で300作品以上を無料イッキ見「年末年始 アニメ無料大放出祭」開催決定！『ダンダダン』『【推しの子】』など“今年中に見ておきたい”トレンドアニメや王道作品など続々無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年12月22日（月）より、「年末年始 アニメ無料大放出祭」と題した、人気アニメ300作品以上を無料放送・配信する、年末年始の特別企画を開催いたします。
本企画では、「#2026年に持ち越したくないアニメ」と題し、12月22日（月）から大晦日12月31日（水）まで毎日、『ダンダダン』『チ。 ―地球の運動について― 』『タコピーの原罪』『チェンソーマン』など今年の話題作10作品を順次無料配信。また『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』など秋の新作に加え、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』などの2025年放送の新作アニメ、さらに『Re:ゼロから始める異世界生活』などの長編シリーズや、『【推しの子】』などの2026年に続編が決定している話題作、「ABEMA」初となる『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－（1996年版）』をはじめとする懐かしファミリーアニメまで、300作品以上を続々と無料一挙放送いたします。なお放送後の期間限定無料配信も実施いたします。
今年のトレンドアニメから王道作品まで、見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの冬にご期待ください。
■「年末年始 アニメ無料大放出祭」第1弾ラインナップ 概要
【#2026年に持ち越したくないアニメ】期間限定無料配信
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
・無料配信スケジュール
▼12月22日(月)『チェンソーマン』
番組URL：https://abema.tv/video/title/536-3
▼12月23日(火) 『チ。 ―地球の運動について― 』
番組URL：https://abema.tv/video/title/568-32
▼12月24日(水) 『呪術廻戦』『劇場版 呪術廻戦 0』
番組URL：
『呪術廻戦』https://abema.tv/video/title/536-1
『劇場版 呪術廻戦 0』https://abema.tv/video/title/536-4
▼12月25日(木) 『【推しの子】』
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-240
▼12月26日(金) 『光が死んだ夏』
番組URL：https://abema.tv/video/title/218-757
▼12月27日(土) 『タコピーの原罪』
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-266
▼12月28日(日)『ダンダダン』
番組URL：https://abema.tv/video/title/593-10
▼12月29日(月)『薬屋のひとりごと』
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-174
▼12月30日(火)『葬送のフリーレン』
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-171
▼12月31日(水)『怪獣８号』
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-190
【2025年秋の新作アニメ超一挙】
▼『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』全話無料一挙放送ほか
(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2026年1月3日（土）夜10時30分～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Az4V7aDxdxEQ5d
※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。
【2025年に放送したトレンドアニメ】
▼『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』全話無料一挙放送ほか
(C)創通・サンライズ
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2026年1月3日（土）夜10時～
放送チャンネル：深夜アニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/late-night-anime/slots/B3KUtfoQG7aH1R
※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。
【長編シリーズノンストップ無料一挙】
▼『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ全話無料一挙配信ほか
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会
＜配信日時&番組URL＞
配信日時：2025年1月2日（金）朝4時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/DqasdCtZiZo7kT
配信作品
『Re:ゼロから始める異世界生活』1st season～3rd season
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』
『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』
※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。
【懐かし/ファミリーアニメ無料一挙】
▼ABEMA初無料『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－（1996年版）』全話無料一挙放送ほか
(C)和月伸宏／集英社・フジテレビ・アニプレックス
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年12月27日（土）夜8時30分～2026年1月3日（土）まで順次
放送チャンネル：ファミリーアニメ2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/family-anime-2/slots/Az4V9ytK2VBxFh
※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。
【2026年続編決定アニメ無料一挙】
▼『【推しの子】』全話無料一挙放送ほか
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2026年1月4日（日）朝9時15分～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Az4V6eUVMvbTju
※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。
※各企画のラインナップは追って発表いたします。