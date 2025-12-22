年末年始は「ABEMA」で300作品以上を無料イッキ見「年末年始 アニメ無料大放出祭」開催決定！『ダンダダン』『【推しの子】』など“今年中に見ておきたい”トレンドアニメや王道作品など続々無料一挙放送

株式会社AbemaTV





新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年12月22日（月）より、「年末年始 アニメ無料大放出祭」と題した、人気アニメ300作品以上を無料放送・配信する、年末年始の特別企画を開催いたします。



本企画では、「#2026年に持ち越したくないアニメ」と題し、12月22日（月）から大晦日12月31日（水）まで毎日、『ダンダダン』『チ。 ―地球の運動について― 』『タコピーの原罪』『チェンソーマン』など今年の話題作10作品を順次無料配信。また『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』など秋の新作に加え、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』などの2025年放送の新作アニメ、さらに『Re:ゼロから始める異世界生活』などの長編シリーズや、『【推しの子】』などの2026年に続編が決定している話題作、「ABEMA」初となる『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－（1996年版）』をはじめとする懐かしファミリーアニメまで、300作品以上を続々と無料一挙放送いたします。なお放送後の期間限定無料配信も実施いたします。



今年のトレンドアニメから王道作品まで、見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの冬にご期待ください。



■「年末年始 アニメ無料大放出祭」第1弾ラインナップ　概要


【#2026年に持ち越したくないアニメ】期間限定無料配信



(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

・無料配信スケジュール


▼12月22日(月)『チェンソーマン』


番組URL：https://abema.tv/video/title/536-3



▼12月23日(火) 『チ。 ―地球の運動について― 』


番組URL：https://abema.tv/video/title/568-32



▼12月24日(水) 『呪術廻戦』『劇場版 呪術廻戦 0』


番組URL：


『呪術廻戦』https://abema.tv/video/title/536-1


『劇場版 呪術廻戦 0』https://abema.tv/video/title/536-4



▼12月25日(木) 『【推しの子】』


番組URL：https://abema.tv/video/title/25-240



▼12月26日(金) 『光が死んだ夏』


番組URL：https://abema.tv/video/title/218-757



▼12月27日(土) 『タコピーの原罪』


番組URL：https://abema.tv/video/title/19-266



▼12月28日(日)『ダンダダン』


番組URL：https://abema.tv/video/title/593-10



▼12月29日(月)『薬屋のひとりごと』


番組URL：https://abema.tv/video/title/19-174



▼12月30日(火)『葬送のフリーレン』


番組URL：https://abema.tv/video/title/19-171



▼12月31日(水)『怪獣８号』


番組URL：https://abema.tv/video/title/19-190



【2025年秋の新作アニメ超一挙】


▼『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』全話無料一挙放送ほか



(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年1月3日（土）夜10時30分～


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3


番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Az4V7aDxdxEQ5d


※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。



【2025年に放送したトレンドアニメ】


▼『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』全話無料一挙放送ほか



(C)創通・サンライズ

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年1月3日（土）夜10時～


放送チャンネル：深夜アニメチャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/late-night-anime/slots/B3KUtfoQG7aH1R


※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。



【長編シリーズノンストップ無料一挙】


▼『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ全話無料一挙配信ほか



(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会

＜配信日時&番組URL＞


配信日時：2025年1月2日（金）朝4時～


配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/DqasdCtZiZo7kT


配信作品


『Re:ゼロから始める異世界生活』1st season～3rd season


『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』


『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』


※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。



【懐かし/ファミリーアニメ無料一挙】


▼ABEMA初無料『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－（1996年版）』全話無料一挙放送ほか



(C)和月伸宏／集英社・フジテレビ・アニプレックス

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2025年12月27日（土）夜8時30分～2026年1月3日（土）まで順次


放送チャンネル：ファミリーアニメ2チャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/family-anime-2/slots/Az4V9ytK2VBxFh


※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。



【2026年続編決定アニメ無料一挙】


▼『【推しの子】』全話無料一挙放送ほか



(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年1月4日（日）朝9時15分～


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Az4V6eUVMvbTju


※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。



※各企画のラインナップは追って発表いたします。