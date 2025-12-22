ギャルに憧れるネコ「ギャルネコ」初の〈ポッピアッピ〉が2026年1月に “ギャルの聖地” SHIBUYA109渋谷店で開催決定！

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、ギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」を1月30日よりSHIBUYA109渋谷店にて開催することをお知らせいたします。

「ギャルネコ」は、ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品です。ショート動画の公開をきっかけに、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇が反響を呼び、SHIBUYA109の公式SNSでもいち早く取り上げられ、先日発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされました。

初開催となる本イベントでは、ギャルの“聖地”とも呼ばれるSHIBUYA109渋谷店を会場として、グッズ販売やノベルティプレゼントを行います。また、2月7日にはスペシャル企画などを実施予定です。

■「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」開催概要

実施期間：2026年1月30日（金）～2月15日（日）

実施場所：SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!（東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1）

営業時間： 10時～21時

「ギャルネコ」について

「ギャルって、ネコの先輩かもしれない！」

それに気づいてしまったネコが、ギャルに憧れる物語。

X：https://x.com/neko_is_gal

Instagram：https://www.instagram.com/neko_is_gal/

TikTok：https://www.tiktok.com/@neko_is_gal

■ 主な登場キャラクター

ツナ

ギャルになりたいネコ。

体を伸ばせる。

ギャル

魚に詳しい。

よく外にいる。

カニぞう

ツナのともだち。

ネイリスト。

■ 人気の投稿

せんぷうき😼

（合計644.2万再生）

https://www.instagram.com/p/DLkLLukzLoy/

アイライナ～🐟

（合計349.6万再生）

https://www.instagram.com/p/DMcnuMhzME1/

★️ギャルネコ語録★️

ニン

（訳：あいさつやあいづち）

かわにい

（訳：かわいい）

かわに機

（訳：かわいいモノ）

たすか ぴろす

（訳：助かる）

まつぼ

（訳：まつぼっくり）

あまやどりぶく

（訳：カッパ）

カッピメン

（訳：カップ麺）

…etc.

「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」について

SNS発のギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」初の〈ポッピアッピ〉を、“ギャルの聖地” SHIBUYA109渋谷店で開催！

SNS総フォロワー数は20万人を突破、人気の動画は総再生数600万回を超えるキャラクター「ギャルネコ」。初開催となる本イベントでは、「ギャルネコ」初のオリジナルアイテムを多数展開、販売いたします。“ギャルの聖地”とも呼ばれるSHIBUYA109渋谷店内のポップアップ会場入口では、「ツナ」が来場者をお出迎えするほか、購入金額に応じてもらえるノベルティのプレゼントも予定しています。

■ 販売商品（一部）

ぬいぐるみ ツナ

3,300円

ずいぶん そっくりに できたノ！

やってる感ヘアバンド

2,420円

洗顔がにがてな ギャル にも！

Tシャツ ゲーセン

（ブラック）

3,520円

思い出の場所を プリントしたにょ♫

ラメポーチ

1,760円

ピカピカにツナが囲まれている状況★️

※価格は全て税込となります。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■【2月7日限定】イベントについて

ポップアップの開催期間中である2月7日は、1日限りのスペシャルなイベントの開催を予定しています。イベント内容や参加方法などの詳細は、2026年1月に順次公開いたします。

■ ツナからのメッセージ

ギャルなアイテム たっぷり ごようい したノ！ギャル、しびや、しゅうごう！

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)︎CHOCOLATE