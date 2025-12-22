株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、渋谷PARCO 4F 「PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージ アムトーキョー)」にて、世界的に最も影響力のあるオンラインファッションマガジンのひとつ『Hypebeast（ハイプビースト）』の創設20周年を記念した特別展を開催いたします。ストリートカルチャーを軸に、ファッション、アート、音楽、デザインを横断し、常に時代の先端を提示してきたHypebeast。本展では、その20年にわたる軌跡と現在地を展示を通して紐解きます。

開催概要

会場：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）東京都渋谷区宇田川町15-1

会期：2026年1月17日（土）- 2月2日（月） 11:00-21:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

※営業日時は変更となる場合がございます。渋谷PARCOの営業日時をご確認ください。

渋谷PARCO公式サイトhttps://shibuya.parco.jp/(https://shibuya.parco.jp/)

入場料：無料

展覧会HP：https://art.parco.jp/(https://art.parco.jp/)

共催：Hypebeast Japan 株式会社、株式会社パルコ

空間デザイン：TRIPSTER

協力：株式会社GENEROSITY、Threads

展示概要

本展は、グローバルメディアとして成長を遂げてきたHypebeastが、これまで築いてきたコミュニティ、キーパーソン、ブランドとの関係性に焦点を当て、ストリートカルチャーがどのように形成され、拡張されてきたのかを紹介します。

会場では、デザイン事務所TRIPSTERが手掛ける没入感のある展示空間とストーリーテリングを通して、Hypebeastの成長の軌跡と現在地を体感的に辿ることができます。また、20周年を記念した限定ポップアップも併設し、ブランド／デザイナー／アーティストとのコラボレーションによるアニバーサリーTシャツコレクションを数量限定で販売いたします。

PARCO × Hypebeast Twenty Japan T-shirt

展示会場には20周年を記念した限定ポップアップストアも併設。PARCO x Hypebeast Twenty Exhibition Tシャツとして、Hypebeast JapanがキュレートしたBLOCKHEAD MOTORS（ブロックヘッド・モーターズ）、COIN PARKING DELIVERY（コイン・パーキング・デリバリー）、PIZZA SLICE（ピザ・スライス）、そして tokyovitamin（トウキョウビタミン）の4組とのコラボレーションTシャツも展開。各アイテムは8,250円（税込）で数量限定で販売予定。

■BLOCKHEAD MOTORS

BLOCKHEAD MOTORSは、RCカー文化を“遊び”から“カルチャー”へと押し上げるガレージブランドです。オリジナルパーツ、グラフィック、ファッションを通じて、80～90年代RCカーの熱を、現代へと再構築しています。

▶BLOCKHEAD MOTORS × PARCO × Hypebeast Twenty Japan T-shirt

<デザインコンセプト>

20年という節目の年に、これからも長い旅を続けて欲しいという願いを込めました。

■COIN PARKING DELIVERY

2018年、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描きだしたことからクリエーション活動をスタート。

現代人の必須アイテムでもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作、国内外で活動。近年では、データのみならず造形、空間、ドローイング、海外のパブリックスペースの外壁など、さまざまな場所で独自の世界を構築しています。

▶COIN PARKING DELIVERY × PARCO × Hypebeast Twenty Japan T-shirt

<デザインコンセプト>

NOW ON REC は、「いま、この瞬間を記録する」というCOIN PARKING DELIVERYの根底にあるテーマを象徴するキーワード。

誰もが簡単に記録できる時代、意図せず誰かのカメラに映り込むことも、日常の一部として存在している。

そうした偶然やハプニングをひとつの風景として受け取りながら、価値とは本来どこに宿るのかを問いかける。

■PIZZA SLICE

ニューヨークスタイルのピザ屋。2013年に代官山に1号店をオープンし、若者やファミリー層の支持を得て、現在は東京を中心に7店舗を展開しています。また、今年の9月に韓国ソウルにも初となる海外店舗をオープンさせました。



▶PIZZA SLICE × PARCO × Hypebeast Twenty Japan T-shirt

<デザインコンセプト>

絵画風のスライスピザがモチーフとなっております。

■tokyovitamin

東京を拠点とするクリエイティブ・レーベル／カルチャープラットフォーム。音楽、ファッション、アート、ユースカルチャーを軸に、文化や国籍の枠を越えた表現を発信しています。

均質性が前提とされてきた環境の中で、多様なバックグラウンドを持つ人々の視点が交差する場を築き、新たな価値観やカルチャーの可能性を提示してきました。

ブランドとしてオリジナルのアイテムの発売やイベントの企画・運営、コラボレーション、映像を通じて、日本国内外の新しい才能や動きを紹介し、クリエイティブがつながる環境を創出しています。

実験性、多様性、オリジナリティを大切にしながら、tokyovitaminは東京から世界へ、次世代のカルチャーを発信し続けています。



▶tokyovitamin × PARCO × Hypebeast Twenty Japan T-shirt

<デザインコンセプト>

本プロジェクトでは、tokyovitaminの活動初期に制作した「ピル」グラフィックをオリジナルカラーで使用しました。このピルは中心で半分に割れていると思いがちですが、実際にはわずかに中心がずれていて、個人的には人生や物事のバランスを保つことの象徴でもあります。仕事や人間関係、時間の使い方など、あらゆる場面でバランスを意識しながら努力することは、常に大切な気づきであると感じています。

■ Hypebeast 20th Anniversary T-shirt

会場では、A BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ）、Anti Social Social Club（アンチ・ソーシャル・ソーシャル・クラブ）、Brain Dead（ブレイン デッド）、NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）、UNDERCOVER（アンダーカバー） など、Hypebeastの世界観を象徴するブランドとの20周年記念Tシャツも展示、一部数量限定で販売予定。

詳細なアイテム情報や販売方法については、後日Hypebeast Japan公式InstagramおよびPARCO ART本展公式サイトにて発表いたします。

※販売商品はなくなり次第終了となります。 ※画像はイメージです。

※商品の内容と仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。