円普通預金およびSBIハイパー預金の金利改定について

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「当行」）は、日本銀行による政策金利利上げに伴う市場金利の変動を受け、以下のとおり円普通預金（＊）およびSBIハイパー預金の金利を引き上げることを決定しましたのでお知らせいたします。

金利改定日については、主要行の大半が2月からの利上げを予定するなか、当行はいち早く1か月ほど先行して2026年1月9日（金）といたします。これは、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、今回の政策金利利上げのメリットを、お客さまに早いタイミングでご享受いただくことを意図したものです。

円普通預金およびSBIハイパー預金金利

＊円普通預金金利は、ステップアッププログラムのダイヤモンドステージを除く、スタンダード、シルバー、ゴールド、プラチナステージの金利です。（ダイヤモンドステージの金利は変更ありません。）

SBIハイパー預金は、2025年9月23日に提供を開始し、SBI証券とSBI新生銀行の口座間の資金移動を自動化できる円預金です。取扱い開始から約3か月間で総残高は7,000億円に達し、多くのお客さまにご利用いただいております。

現在、SBIハイパー預金の総残高に応じて特別金利がアップするキャンペーンを実施しています。詳しくは、以下のサイトにてご確認ください。

●SBIハイパー預金について詳しくはこちら

SBIハイパー預金 - 円預金 | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?intcid=hyper_reta_mega_20)

●SBIハイパー預金スタートダッシュキャンペーン祭り

＜SBIハイパー預金はじめるなら今が超お得＞スタートダッシュキャンペーン祭り | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/sbihyper_fes_2509/?intcid=news2512_sbihyper_5000_txt_04)

●目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン！

SBIハイパー預金の金利が、最大10倍の特別金利キャンペーン | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/sbihyper_trillion_2512/?intcid=rt_car_k_lp_sbihyper_trillion_2512_02)

※ SBIハイパー預金および円普通預金の金利は毎日見直しとなる変動金利です。市場動向等により適用金利を変更する場合があります。最新の金利・商品説明書は、当行のホームページにてご確認ください。

https://www.sbishinseibank.co.jp/rate_list/yen.html?intcid=news20250127_3

※ ステップアッププログラムのステージについて詳しくは、以下の当行のホームページをご確認ください。

https://www.sbishinseibank.co.jp/service/relationship/?intcid=news20250127_4

以上