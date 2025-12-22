SBIハイパー預金「金利最大10倍キャンペーン」一部改定のお知らせ

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、2025年12月10日（水）より実施中の「目指せ1兆円！ SBIハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」（お問合せ番号：2266）について、特別金利を最大年4.2％相当から最大年5.0％相当（各税引前）へ引き上げます。

これは当行が2025年12月17日に東京証券取引所プライム市場へ上場したことを記念し、日頃から当行のサービスをご利用いただいているお客さまへの感謝の思いを込めて、2026年1月9日（金）からSBIハイパー預金の通常金利を年0.42％から年0.50％（各税引前）に引き上げ、連動して特別金利を年5.0%相当（税引前）に引き上げることにしたものです。

本キャンペーンは、当行におけるSBIハイパー預金の総残高に応じて、お客さま一人当たり100万円までの残高を対象にキャンペーン期間中の金利が段階的に上がる「お客さま参加型」のキャンペーンであり、SBIハイパー預金の総残高が1兆円に到達した段階で新規のエントリーが締め切りとなることを含め、金利以外の条件は従来どおりとなります。

金利引き上げのポイント

総残高が1兆円に達した場合の特別金利は、金利変更予定日（2026年1月9日）以降はSBIハイパー預金の通常金利年0.50％の10倍の年5.0％相当に変更となります。それに伴い、上乗せ金利は通常金利との差分年4.5％相当へ変更となり、キャンペーン全期間に遡って適用されます。（金利はいずれも税引前、詳細は下図参照）

図：SBIハイパー預金の通常金利引き上げに伴う金利の変更について

（SBIハイパー預金の総残高が1兆円に達した場合）

※ 金利はそれぞれ年率、税引前

※ 特別金利は、2026年3月31日時点の通常金利にキャンペーンの適用倍率をかけた金利になります。※ 上乗せ金利は、2026年3月31日に決定する特別金利から、2026年3月31日時点の通常金利を差し引いた金利となり、キャンペーンの全期間に同一の金利が適用となります。

※現金特典の計算例：【通常金利改定前】100万円×金利年3.78%÷365日=103円 103円×15.315%（国税）=15円 103円×5%（地方税）=5円 103円-15円-5円＝83円 83円×112日＝9,296円【通常金利改定後】100万円×金利年4.50%÷365日=123円 123円×15.315%（国税）=18円 123円×5%（地方税）=6円 123円-18円-6円＝99円 99円×112日＝11,088円

【キャンペーン期間】

2025年12月10日（水）から2026年3月31日（火）

【キャンペーン概要】（お問い合わせ番号：2266）

キャンペーン期間中、SBIハイパー預金の総残高に応じて特別金利が段階的にアップします。総残高が1兆円に達すると特別金利は通常金利の10倍※1である年5.0％（税引後 年3.9842％）相当となります。キャンペーンにエントリーいただいたお客さまに、キャンペーン開始日まで遡って、キャンペーン期間中に保有された毎日のSBIハイパー預金残高（上限100万円まで）に対して日ごとに計算した上乗せ金利（特別金利から通常金利を減算した金利）分の利息合計額（税引後）を、5月末までに現金でプレゼントいたします。（SBIハイパー預金の総残高が1兆円に到達した段階で新規のエントリーは締め切りとなります）※2 詳しい条件はキャンペーンページをご確認ください。

当行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

*1 2026年1月9日より適用予定のSBIハイパー預金金利年0.50％（税引後 年0.3984％）と比較。SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

*2 特別金利は、2026年3月31日時点の通常金利にキャンペーンの適用倍率をかけた金利になります。上乗せ金利は、2026年3月31日に決定する特別金利から、2026年3月31日時点の通常金利を差し引いた金利となり、キャンペーンの全期間に同一の金利が適用となります。キャンペーン期間は2025年12月10日（水）から2026年3月31日（火）まで。上乗せ金利の計算の結果、現金特典の金額が1円未満の場合にはプレゼントは行われません。

◇「目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/sbihyper_trillion_2512/?xadid=NR20251219_1)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20251212_2)」の詳細を確認

◇「スタートダッシュキャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/sbihyper_fes_2509/?xadid=NR20251212_3)」の詳細を確認

以上