インパクト・キャピタル1号ファンドによる初年度インパクト・レポート公開、および、Impact Frontiers ″Founding Adopter″への参加

インパクト・キャピタル株式会社

インパクト・キャピタル株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：黄（尾崎）春梅、高塚（宮部）清佳）が運営するインパクト・キャピタル1号投資事業有限責任組合（以下、「当ファンド」）は、初年度となる2025年9月期のインパクト・レポートを公開しました。

本レポートでは、当ファンドの概要、7つのインパクト投資方針、目指すインパクトとその考え方、手法、インパクト面での伴走支援方針、ガバナンス、各投資先と共に推進する「インパクト測定・マネジメント」※1 の内容、インパクトKPIとその実績、エコシステム構築への貢献、等を体系的に紹介しています。

インパクト投資を志す投資家の学び合いのイニシアティブとしてグローバルに展開するImpact Frontiers は、2024年4月に「インパクトパフォーマンス報告規範（プライベートマーケット投資家向け）」※2 を公表しました。Impact Frontiersが、当該報告規範を導入し先進的な取り組みを推進するプレイヤーを束ねる「Founding Adopter（初期導入企業）」※3 に、インパクト・キャピタルは参加しています。本レポートにおいても、当該報告規範を参考にレポートを構成することで、グローバル・スタンダードに照らし内容の充実を図りました。

インパクト・キャピタル1号ファンドは、2024年5月に未上場会社へのインパクト投資※4 を行うために組成したファンドです。「『人』のWell-Beingを追い求めるインパクト投資」をミッションに掲げ、「多様性が認められ、かつ、価値観に基づいて選択することのできる、彩り豊かな社会の創出」に向け、インパクト投資を通じて、経済的リターンと社会的リターンの両立を目指します。

私たちが目指す「Well-Beingの向上」の実現のためには、インパクトスタートアップ、機関投資家、アカデミア、官公庁、自治体、中間支援組織等々、幅広い関係者の皆さまとの連携・協働が不可欠です。今回のレポートを通じ、私たちのインパクト実現への考え方の一端をご紹介することで、今後の連携にひとつでも繋がれば嬉しく存じます。皆さまと共に彩り豊かな明日を創ってまいりたく、引き続きご指導いただければ幸いです。

インパクト・レポート2025へのリンクはこちら(https://impactcapital.jp/wp-content/uploads/2025/12/Impact-Report-2025.pdf)

(※1) インパクト測定・マネジメント：IMM（Impact Measurement & Management）と呼ばれ、ビジネス上の活動が人や地球に与えるポジティブとネガティブの両方の影響を特定し検討することを含み、その上で自身の目的と整合させつつネガティブな影響を低減し、ポジティブな影響を最大化する方法を見出し、実践する反復的なプロセスを指す

(※2) https://impactfrontiers.org/wp-content/uploads/2025/07/Japanese_Impact-Performance-Reporting-Norms.pdf

(※3) https://impactreporting.org/learning-hub/founding-adopters/

(※4) インパクト投資：財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資行動を指す

インパクト・キャピタル株式会社

URL：https://impactcapital.jp

問い合わせ先：info@impactcapital.jp

以上