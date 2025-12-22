【ストレスチェック大賞2025】大賞受賞２法人を発表

株式会社情報基盤開発

弊社・株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明、以下情報基盤開発）が主催するアワード企画「ストレスチェック大賞2025」において、別途発表の業界・部門別優秀賞選出＝部門別大賞ノミネート26社から選考委員の投票による加点方式で「大企業部門」「一般企業部門」別に1社ずつ、計2社の大賞法人を決定致しました。

選考方法、選考委員の詳細は後述致します。



「ストレスチェック大賞2025」業界別大賞 受賞法人

「ストレスチェック大賞2025」の「大賞」受賞法人は以下の通りです。

● 大企業部門（従業員300人以上）… 株式会社プローバホールディングス

N.生活関連サービス業, 娯楽業

● 一般企業部門（従業員300人未満）… 社会福祉法人愛隣館 グループホームつぐみ

P84-85.保健衛生, 社会保険・社会福祉・介護事業

大賞受賞、おめでとうございます。

後日詳細発表予定の「ストレスチェック大賞2025 記念ウェビナー」にて、昨年同様に受賞法人のご担当者をお招きした事例トークセッション、並びに授賞式を行う予定です。

今期の業界・部門別「優秀賞」受賞法人の詳細は、下記をご参照ください。

「ストレスチェック大賞2025」業界別優秀賞および部門別大賞選考方法

2024年1月～12月末日までに弊社「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービス(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)にてストレスチェックをご実施の上、集計納品まで完了した約4,800法人中、弊社「ストレスチェック業界平均値レポート」への匿名データ提供をいただいた法人企業・団体2,337事業者がノミネート対象となります。

【優秀賞】

「ストレスチェック業界平均値レポート」の14業界区分（「T.分類不能の産業」を除く）別に、大企業部門（従業員300人以上）・一般企業部門（従業員300人未満）に分け、業界区分ごとに2社・最大で28社を部門別「ストレスチェック大賞」選考のノミネート法人として弊社で選出致しました。各業界・部門によって、上位法人の「総合健康リスク」値や「高ストレス者割合」「回収率（受検率）」の値が思わしくない場合、あるいは受賞辞退が出た場合は「該当法人なし」となります。

【ストレスチェック大賞】

「優秀賞」選出＝大賞受賞ノミネート法人の中から、ストレスチェック実施後の集団分析結果の値や、優秀賞選出後に実施したアンケート内容をもとに、外部有識者を含む選考委員による大賞選考を投票による加点方式で実施。選考委員は1位（＝3点）・2位（＝2点）・3位（＝1点）を部門ごと3法人・計6法人に投票し、部門別でそれぞれ最多得点の法人2社を「ストレスチェック大賞」として決定、表彰致します。

選考委員 プロフィール

堤 明純（つつみ あきずみ）氏

北里大学医学部公衆衛生学 教授

厚生労働省「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」検討委員会 委員

日本産業ストレス学会 理事長

自治医科大学医学部卒業。岡山大学大学院 衛生学・予防医学分野 助教授、産業医科大学 産業医実務研修センター 教授を経て、2012 年より北里大学医学部にて教鞭をとる。日本産業ストレス学会 理事長、日本産業衛生学会 副理事。労働とストレスの健康的な影響とその予防や、労働者の健康の社会格差・メカニズムの解明とコントロールに関する研究などに精力的に取組んでいる。

専門分野は、産業医学、公衆衛生学・健康科学、疫学・予防医学。

受賞歴に日本行動医学会「第17回内山記念賞」（2015年）、令和3年度「厚生労働大臣 功績賞」（2021年）、令和4年度「中央労働災害防止協会 顕功賞」（2022年）、日本産業衛生学会「学会賞」（2023年）ほか。令和7年度「安全衛生に係る優良事業場、団体又は 功労者に対する厚生労働大臣表彰」功労賞を2025年7月に受賞。



主な著書（共著）に『公衆衛生学：社会・環境と健康』『基礎から学ぶ健康管理概論』『行動医学テキスト』、『職場におけるメンタルヘルスのスペシャリストＢＯＯＫ』、『職場のラインケア研修マニュアル』など。

鎌田 長明（かまだ たけあき）

株式会社情報基盤開発 代表取締役

公益社団法人日本青年会議所2019年度会頭

一般社団法人日本カーボンニュートラル協会 理事

一般社団法人電力データ管理協会 監事

東京大学大学院経済学研究科修士課程卒、同工学系研究科博士課程満了。

東京大学大学院修士課程を飛び級で卒業後、同博士課程に在学中に24歳で有限会社情報基盤開発を創業。代表取締役として画像処理システムAltPaper開発・販売まで幅広く指揮を執る。

ストレスチェック義務化にあたりワンストップのストレスキットサービスを始め業界トップクラスのシェアを獲得。同時に140年以上の歴史を持つ事業再生中の機械メーカーを継承し再生に成功する。日本青年会議所会頭時にはSDGsを全国に広め、ジャパンSDGsアワードを安倍首相(当時)より受賞する。

47都道府県全てで人材育成のセミナーを行い後進の指導にもあたっている。

記念ウェビナーの登壇者情報を含む詳細は、年内後日の発表となります。

「ストレスチェック大賞2025」を通じて、有用なストレスチェック実施計画立案と、皆さまの今後の職場環境改善に向けたお取り組みの一助となれば幸いです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/172_1_7ade6203039621efac6e7502b0c50cb3.jpg?v=202512230921 ]

●弊社会社概要

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

HP ：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力」(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=scaward2025&utm_content=251222&utm_term=none)開発・運用

ほか