SBIハイパー預金残高 7,000億円突破のお知らせ

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、SBIハイパー預金の預金残高が2025年12月21日時点で7,000億円を突破したことをお知らせいたします。

2025年9月23日に開始したSBI証券との連携サービス「SBIハイパー預金」は、サービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。さらに、2025年12月10日から開始した「目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン！」（※詳しい条件はキャンペーンページをご確認ください。）により残高増加ペースは加速し、2025年12月12日の6,000億円突破から9日間で1,000億円以上残高が増え12月21日に残高7,000億円を突破いたしました。12月に入ってからの純増額は約2,400億円となりました。

当行は2025年12月17日に東京証券取引所プライム市場へ上場いたしました。 この節目を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上と革新的なサービス提供に努めるとともに、SBIハイパー預金を通じてお客さまの資産形成ニーズにお応えしてまいります。

SBI新生銀行では今後も、お客さまにとって便利で魅力的なサービスやキャンペーンを提供できるよう、SBIグループ各社と連携しながら、さまざまな取り組みを継続してまいります。

◇「目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/sbihyper_trillion_2512/?xadid=NR20251222_7000_1)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20251222_7000_2)」の詳細を確認

◇「スタートダッシュキャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/sbihyper_fes_2509/?xadid=NR20251222_7000_3)」の詳細を確認

