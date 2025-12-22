『メタファー：リファンタジオ』や『ソニックレーシング クロスワールド』とPS5(R)デジタル・エディション（日本語専用）がセットでお得に！

株式会社セガ

株式会社セガと、セガのグループ会社の株式会社アトラスより好評発売中の『メタファー：リファンタジオ』および『ソニックレーシング クロスワールド』について、PlayStation(R)5の発売5周年を記念し、PS5(R)PS5(R)デジタル・エディション（日本語専用モデル）と各タイトルのデジタル版がセットになった、今だけ特別価格のパッケージを一部店舗およびECサイトにて販売中です。全世界のプレイヤーから高い評価を受け、さまざまなアワードも受賞／ノミネートされた2タイトルを、この機会にぜひお楽しみください。

【お取り扱い店舗】

●ECサイト

Amazon.co.jp

メタファー：リファンタジオ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5N4C7ZY)／ソニックレーシング クロスワールド(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5MYP6XP)

ヨドバシ.com

メタファー：リファンタジオ(https://www.yodobashi.com/product/200000000100290337/)／ソニックレーシング クロスワールド(https://www.yodobashi.com/product/200000000100290336/)

楽天ブックス

メタファー：リファンタジオ(https://books.rakuten.co.jp/rb/18470917/?l-id=item-purchaseRest-list)／ソニックレーシング クロスワールド(https://books.rakuten.co.jp/rb/18470916/?l-id=item-purchaseRest-list)

Joshin Webショップ

メタファー：リファンタジオ(https://joshinweb.jp/hobby/65732/FUKUSB4948872417419.html)／ソニックレーシング クロスワールド(https://joshinweb.jp/hobby/65732/FUKUSA4948872417419.html)

●店舗

ビックカメラ 池袋本店、ビックカメラ なんば店、ビックカメラ 有楽町店

TSUTAYA ゲーム取り扱い店：https://store-tsutaya.tsite.jp/store/search/

※販売期間・価格は各販売店舗・通販サイトURLをご確認ください。

※販売期間は販売店により前後する場合がございます。

※各販売店にて無くなり次第終了なります。

■『メタファー：リファンタジオ』について

『メタファー：リファンタジオ』は、『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』のクリエイターによる完全新作ファンタジーRPGです。

プレイヤーは幼馴染の王子にかけられた“死の呪い”を解くため、相棒の妖精“ガリカ”とともに世界を放浪する“旅の少年”となり、王国で起きる大事件に巻き込まれ、その先に待ち受ける運命と対峙します。

主人公は、あることをきっかけに戦士や魔法使いなどの能力を持つアーキタイプ（クラス）に覚醒します。個性豊かな能力を持つ様々なアーキタイプを覚醒させ、仲間とともに最強のパーティーを作り、数々の強敵との対決に挑みましょう。

新たに生み出された幻想世界の旅をぜひお楽しみください。

■『ソニックレーシング クロスワールド』について

セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。

レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマン、ロックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。

また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。

(C)SEGA/

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) CAPCOM

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。